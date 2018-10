Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6691e00-0ef1-4417-8289-981d508d2109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982d20-7f78-4b32-990d-28a5cc3fc0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Vajna_Timea_kitorolte_a_maganrepulos_posztjanak_velejet","timestamp":"2018. október. 28. 13:42","title":"Vajna Tímea kitörölte a magánrepülős posztjának velejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"Benda László","category":"kkv","description":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi „aranycsapat” thaiföldi tulajdonos elnöke is a lezuhant gépen tartózkodott. Vicsáj Srivaddhanaprabhát (nyugati átírásban Vichai) csodatévő legendaként tisztelték a közép-angliai kisvárosban. Talán nem véletlenül. ","shortLead":"Egy nappal a leicesteri futballaréna parkolójában történt helikopter-baleset után megerősítették, hogy a helyi...","id":"20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc3227-a5f6-4e05-8335-9f9469da713a","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_leicester_city_VichaiSrivaddhanaprabha","timestamp":"2018. október. 29. 11:22","title":"Leicester City: A thai tulajdonos csodát tett, de rajta nem tudtak segíteni a buddhista boncok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen hatással van az életükre – állítja Singer Magdolna. A mentálhigiénés szakember Szextörténetek című, új könyvében nők, férfiak, idősek és fiatalok vallanak a szexuális életükről. A kötetből az 52 éves Zoltán történetét választottuk. ","shortLead":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen...","id":"20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a52f149-999b-42dd-9ee7-5455d8c8856b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","timestamp":"2018. október. 28. 20:15","title":"„Dolgozni kell a kapcsolaton, hogy legyen benne spiritusz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","shortLead":"A pilóta komoly gyakorlattal rendelkezett, a szintén pilóta barátnője is a gépen volt. ","id":"20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17728f23-6b08-4f54-aa4c-6f2e200bbf0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Kiderult_kik_voltak_a_Leicester_City_tulajdonosanak_lezuhant_helikopteren","timestamp":"2018. október. 29. 11:01","title":"Kiderült, kik voltak a Leicester City tulajdonosának lezuhant helikopterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"","category":"itthon","description":"A problémát végül megoldották a pilóták.","shortLead":"A problémát végül megoldották a pilóták.","id":"20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6429ca-1cfc-464a-99ab-9a6398c64d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Futomuhibas_gep_miatt_volt_kenyszerhelyzet_Ferihegyen","timestamp":"2018. október. 28. 14:28","title":"Futóműhibás gép miatt volt kényszerhelyzet Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott, mikor képviselőtársai meghozták döntésüket. ","shortLead":"Dél-Békés országgyűlési képviselője feszülten figyelt a hétfői szavazáskor, így azt is látni, milyen arcot vágott...","id":"20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3313f41e-3d7a-42c1-930e-8e45f45197d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa25e52-7673-4ea7-bf09-b9f1ce234254","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Video_Simonka_nem_volt_tul_boldog_hogy_kiadta_ot_az_Orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 14:55","title":"Videó: Simonka nem volt túl boldog, hogy kiadta őt az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","shortLead":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","id":"20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69550125-97eb-4d89-b42c-f988a310745d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","timestamp":"2018. október. 27. 19:15","title":"Megdőlt az országos napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","shortLead":"Egy gyalogos sérült meg, dugó várható.","id":"20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2da48d5f-0666-413f-94b7-fefb19ce5c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08f7785-df52-4a42-ae02-1b75ae314503","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181028_Motoros_gazolt_a_Marcius_15_ternel","timestamp":"2018. október. 28. 14:23","title":"Motoros gázolt a Március 15. térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]