Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","shortLead":"A járókelők hallották meg keserves nyávogását.","id":"20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e12e13-9112-4306-9c02-3325eceec429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2458349-8e46-4085-a0de-087a16866d43","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Esovizelvezetobe_szorult_Miri_a_tulsulyos_kandur_de_sikerult_kiszabaditani__video","timestamp":"2018. október. 09. 09:28","title":"Esővíz-elvezetőbe szorult Miri, a túlsúlyos kandúr, de sikerült kiszabadítani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Készülnek a fővárosi hajléktalanság ellen, méghozzá rendőri erővel, elsősorban a hajléktalan emberek belső kerületekből való kiszorítását célozzák meg.","shortLead":"Készülnek a fővárosi hajléktalanság ellen, méghozzá rendőri erővel, elsősorban a hajléktalan emberek belső kerületekből...","id":"20181010_Nagy_erokkel_keszulnek_a_rendorok_a_hajlektalanok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=188d7857-15ca-4f64-95b8-1dae9beb998c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2986575c-925e-48c2-84ab-99a6ef033f88","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nagy_erokkel_keszulnek_a_rendorok_a_hajlektalanok_ellen","timestamp":"2018. október. 10. 13:07","title":"Nagy erőkkel készülnek a rendőrök a hajléktalanok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932dd84b-7704-4893-ab6f-f008e163ed9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erről a visszafogott megjelenésű szedánról a piros lámpánál állva kevesen sejtik, hogy pontosan mire is képes.","shortLead":"Erről a visszafogott megjelenésű szedánról a piros lámpánál állva kevesen sejtik, hogy pontosan mire is képes.","id":"20181009_titkos_cseh_fegyver_itt_az_m5os_bmwt_vero_560_loeros_skoda_superb_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932dd84b-7704-4893-ab6f-f008e163ed9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b218d91a-798b-493d-9126-49faaf1e15b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_titkos_cseh_fegyver_itt_az_m5os_bmwt_vero_560_loeros_skoda_superb_tuning","timestamp":"2018. október. 09. 11:21","title":"Titkos cseh fegyver: itt az M5-ös BMW-t verő 560 lóerős Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik adókerülési gyakorlata ellen kidolgozott új szabályokat.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik...","id":"20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f121e493-7683-4736-9e1c-5a0a864b8e56","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","timestamp":"2018. október. 09. 11:57","title":"Száz éve nem történt ekkora változtatás az adórendszerben, minden döntéshozó retteg tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56411d74-d24a-4122-9c78-a154ee399584","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szibériai székhelyű Torgservis a szegényebb országrészekben vetné meg a lábát, már vásárolják is az ingatlanokat Németországban.","shortLead":"A szibériai székhelyű Torgservis a szegényebb országrészekben vetné meg a lábát, már vásárolják is az ingatlanokat...","id":"20181009_Megorultek_ezek_az_oroszok__sziberiai_diszkontlanc_probalja_lenyomni_az_Aldit_es_a_Lidlt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56411d74-d24a-4122-9c78-a154ee399584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704384ea-d7fc-41a7-9c1b-463dfab81f1b","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Megorultek_ezek_az_oroszok__sziberiai_diszkontlanc_probalja_lenyomni_az_Aldit_es_a_Lidlt","timestamp":"2018. október. 09. 11:32","title":"\"Megőrültek ezek az oroszok?\" - szibériai diszkontlánc próbálja lenyomni az Aldit és a Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az észak-koreai vezető meghívta a katolikus egyházfőt Phenjanba, hogy a támogatását kérje.","shortLead":"Az észak-koreai vezető meghívta a katolikus egyházfőt Phenjanba, hogy a támogatását kérje.","id":"20181009_Ferenc_papa_segitsegevel_teremtene_beket_a_Koreaifelszigeten_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f40cc58b-ece5-4849-8df4-75c3038bc578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a415fb79-c9f8-46f6-b76d-d16997797261","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Ferenc_papa_segitsegevel_teremtene_beket_a_Koreaifelszigeten_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. október. 09. 10:07","title":"Ferenc pápa segítségével teremtene békét a Koreai-félszigeten Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","id":"20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68750fe1-de49-41c4-8fd0-846ace43d323","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","timestamp":"2018. október. 10. 05:43","title":"Robbanás volt egy boszniai olajfinomítóban, legalább nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megemelkedett vércukorszint és az inzulinrezisztencia már akár két évtizeddel a 2-es típusú diabétesz kialakulásának megállapítása előtt megfigyelhető – állapították meg japán kutatók.","shortLead":"A megemelkedett vércukorszint és az inzulinrezisztencia már akár két évtizeddel a 2-es típusú diabétesz kialakulásának...","id":"20181009_diabetesz_cukorbetegseg_jelek_vercukorszint_inzulinrezisztencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cff3ec-10c7-40b8-8876-b6d574ceb7ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_diabetesz_cukorbetegseg_jelek_vercukorszint_inzulinrezisztencia","timestamp":"2018. október. 09. 05:44","title":"Akár 20 évvel a diagnózis előtt látszanak a cukorbeteség jelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]