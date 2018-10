Palkovics is azt állítja, hogy nem költözik a CEU

Kéjes lassúsággal végzi ki a kormány a CEU-t, Michael Ignatieff rektor a múlt héten bejelentette, ha egy hónap alatt nincs megállapodás a kormánnyal, minden, ami lényeges a CEU-n, az Bécsbe költözik. Hozzátette, szerinte a kormány nem fogja aláírni a szükséges megállapodást.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter interjút adott a 168 Órának, ahol azt mondta:

Nem költözik a CEU. A nyilatkozatuk arról szólt, hogy bizonyos amerikai tevékenységeiket elviszik Bécsbe. Ha lesz ott is egy kampusza a CEU-nak, és megmarad mellette a magyar egyetem is, akkor nem nagyon változik semmi. Nincs CEU-ügy.

Palkovics azt is elmondta, a CEU-val megállapodó amerikai Bard College-nál láttak egy nyolcvan négyzetméteres épületet, „amelynek környékén valószínűleg aznap reggel vetették el a fűmagot, meg láttunk rajta egy CEU táblát is”. A miniszter álságosnak tartja a történetet, mert amit „a CEU most Bécsben csinál, azt megtehette volna Magyarországon is”.

Pár hete egyébként járt náluk David B. Cornstein amerikai nagykövet - mondta Palkovics -, azt állítva, hogy a diplomata szóba sem hozta az egyetem ügyét.

*

A kormány hosszú ideje bizonytalan helyzetben tartja a CEU-t, hiszen a lex CEU-val maga kötelezte az egyetemet külföldi kampusz nyitására. Így A CEU már 2017 nyarán megállapodást kötött a Bard College-dzsal, majd kampuszt létesített New York államban. Az új oktatási helyszínt New York Állam Oktatási Minisztériuma és a Middle States Commission on Higher Education is jóváhagyta, januárban elindultak a mesterképzések. Enyedi Zsolt rektorhelyettes idén májusban a hvg.hu-nak azt mondta, itt valódi képzés folyik, ez nem csak színház.

De Palkovics jelen szavai szerint ez sem elég. Ami pedig a mostani kormányzati kommunikációt illeti: L. Simon László azt mondta, „ha a rektor úr azt mondja, hogy márpedig ők elköltöznek Bécsbe, ez nyilvánvalóan az ő döntésük lesz, és nem a kormányé. Ezzel kár revolverezni a kormányt, és kár ezzel hergelni az embereket.”

Hasonlókat mondott Varga Judit EU-kapcsolatokért felelős államtitkár is: „ez az egyetem saját döntése, a kormány tiszteletben tartja, és az oktatás szabadsága alapján oda mennek, ahova szeretnének.”

A teljes interjú a 168 óra szerdán megjelenő számában lesz olvasható. Lesz szó benne Corvinusról és MTA-ról is.