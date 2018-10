Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt a futballklub stadionja mellett. Egyikük sem élte túl a tragédiát.","shortLead":"Vicsáj Srivaddhanaprabha mellett még négyen voltak a helikopterben, amelyik szombat este lezuhant és kigyulladt...","id":"20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c813963-68b5-48dc-893a-ebc7dbd16e2f","keywords":null,"link":"/sport/20181029_leicester_city_tulajdonos_halalos_helikopterbaleset_vizsgalat","timestamp":"2018. október. 29. 21:30","title":"Videó készült a Leicester City tulajdonosának tragikus balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök így kommentálta azt, hogy a német kancellár fokozatosan visszavonul a politikától. ","shortLead":"A francia elnök így kommentálta azt, hogy a német kancellár fokozatosan visszavonul a politikától. ","id":"20181029_Macron_Merkel_meltosagteljes_dontest_hozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb2191-06b4-4370-9006-44ef955e07d9","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Macron_Merkel_meltosagteljes_dontest_hozott","timestamp":"2018. október. 29. 20:52","title":"Macron: Merkel méltóságteljes döntést hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet kiszivárgott. Ez a OnePlus 6 utódja, a OnePlus 6T esetében sincs másképp. ","shortLead":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet...","id":"20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6c2677-882a-44f7-806e-dbfb5311640f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","timestamp":"2018. október. 29. 19:03","title":"Hivatalosan is megjött az olcsó csúcsmobiljairól ismert OnePlus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban találták meg, a Sky News pedig arról írt, hogy Hasogdzsi testét feldarabolták.","shortLead":"Korábban egy török ellenzéki párt vezetője azt állította, hogy az eltűnt szaúdi újságíró maradványait egy kútban...","id":"20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6b86e-9bbb-47b6-aa96-19b071b90df0","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_torok_kulugyminiszter_szerint_megsem_talaltak_meg_Dzsamal_Hasogdzsi_holttestet","timestamp":"2018. október. 29. 13:43","title":"A török külügyminiszter szerint mégsem találták meg Dzsamál Hasogdzsi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7687be1c-aee8-465a-bb3c-8bea14455079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összelapítja, nyilván. Tök jó bulik vannak az amerikai vidéken.","shortLead":"Összelapítja, nyilván. Tök jó bulik vannak az amerikai vidéken.","id":"20181028_Mit_tesz_egy_600_kilos_tok_egy_autoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7687be1c-aee8-465a-bb3c-8bea14455079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f91c98-066f-4da0-a10c-2b4876f75e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20181028_Mit_tesz_egy_600_kilos_tok_egy_autoval","timestamp":"2018. október. 28. 15:44","title":"Mit tesz egy 600 kilós tök egy autóval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár különleges módszert dolgozott ki, amelyet ma már világszerte sikerrel használnak, és amely az e-learning eszköztárára is épít. ","shortLead":"Mi történik, ha felcseréljük az egyetemi előadások és az otthoni felkészülés szerepét? Két középiskolai kémiatanár...","id":"20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df84425-9b9c-4928-8879-f98fcd1eff65","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181029_eduline_tukrozott_osztalyterem","timestamp":"2018. október. 29. 15:00","title":"Vége a hagyományos egyetemi előadásoknak? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói Nagydíjon negyedikként ért célba, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.","shortLead":"Címét megvédve ötödször lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki a vasárnapi Mexikói...","id":"20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a3f07-b2d8-4f69-9d1f-a9ba7b7d7c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83da4719-9a5b-40bd-a86d-8121ba5b3504","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Verstappen_nyert_de_Hamilton_otodszor_is_vilagbajnok","timestamp":"2018. október. 28. 22:07","title":"Verstappen nyert, de Hamilton ötödször is világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]