[{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy angliai strandon megtalált mosogatószeres palackon még tisztán kivehetők a betűk, olvashatók a feliratok. Itt a bizonyíték, hogy a műanyag szemét, amit elhajítasz, évtizedek, sőt évszázadok múltán sem tűnik el a Föld színéről. ","shortLead":"Az egy angliai strandon megtalált mosogatószeres palackon még tisztán kivehetők a betűk, olvashatók a feliratok. Itt...","id":"20181009_Partra_mosta_a_viz_a_47_evvel_ezelott_eldobott_muanyag_flakont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690fded0-8063-4a78-a3c2-f2f73f5a3e3a","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Partra_mosta_a_viz_a_47_evvel_ezelott_eldobott_muanyag_flakont","timestamp":"2018. október. 09. 10:44","title":"Partra mosta a víz a 47 évvel ezelőtt kidobott műanyag flakont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn például felejtse el a Lánchidat, de délelőtt 11-től délután 2-ig az M3-as bevezető–Hősök tere Andrássy út-útvonalat is lezárják.","shortLead":"Hétfőn például felejtse el a Lánchidat, de délelőtt 11-től délután 2-ig az M3-as bevezető–Hősök tere Andrássy...","id":"20181008_Ma_erkezik_Erdogan_lezarjak_a_fel_varost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1681cf20-7a51-4e8c-9686-8eef633611ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5d67c5-5a62-4558-864b-f74ea30939fd","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_Ma_erkezik_Erdogan_lezarjak_a_fel_varost","timestamp":"2018. október. 08. 07:21","title":"Ma érkezik Erdogan, lezárják a fél várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Gyurcsany_Ferenc_koltonek_allt_Csend_Siri_csend_Valaki_fel_Valaki_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887f6280-8108-48d3-8da9-88f187f17e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Gyurcsany_Ferenc_koltonek_allt_Csend_Siri_csend_Valaki_fel_Valaki_fel","timestamp":"2018. október. 08. 16:29","title":"Gyurcsány Ferenc költőnek állt: \"Csend. Síri csend. Valaki fél. Valaki fél.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d6c8b9-e39e-44e3-be65-c6c82e60c8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyből ébredés után, bő 3-4 órával azután tanácsos csak elkortyolni a reggeli kávét, így ugyanis kevésbé leszünk fáradtak és lassúak – mondja egy ismert dietetikus. ","shortLead":"Nem egyből ébredés után, bő 3-4 órával azután tanácsos csak elkortyolni a reggeli kávét, így ugyanis kevésbé leszünk...","id":"20181009_kavefogyasztas_idopontja_mikor_kavezzak_koffein_hatasa_esti_kave_hatasa_kortizol_stresszhormon_hormonszint_dietetikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5d6c8b9-e39e-44e3-be65-c6c82e60c8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39465ca-cc4f-404a-b852-7c1c59db189b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_kavefogyasztas_idopontja_mikor_kavezzak_koffein_hatasa_esti_kave_hatasa_kortizol_stresszhormon_hormonszint_dietetikus","timestamp":"2018. október. 09. 08:03","title":"Szinte biztos, hogy eddig ön is rossz időpontban itta meg a napi első kávéját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra például egy nagy \"B\"-betű kerül. Honnan tudja majd az egyszeri autós, mit is kell majd tankolni?","shortLead":"Végigsöpört a hír, hogy péntektől minden más lesz a benzinkutakon, lecserélik a régi jelöléseket, a dízeloszlopra...","id":"20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c2320e9-7181-4b68-ba70-4ee36296b4a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_benzin_dizel_uj_jelolesek","timestamp":"2018. október. 09. 16:00","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de a benzinkúton még csak nem is hallottak róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa4d66-89cd-422e-a960-dccc5dfe8277","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Babakocsival szállították az áldozatok testrészeit annak a párosnak a tagjai, akik 20 nő meggyilkolását ismerték be Mexikóban - tudósít az El Universal című helyi lap.","shortLead":"Babakocsival szállították az áldozatok testrészeit annak a párosnak a tagjai, akik 20 nő meggyilkolását ismerték be...","id":"20181009_A_helyi_lakosok_kaptak_el_a_bomlott_elmeju_de_jozanul_uzletelo_szervkereskedoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2caa4d66-89cd-422e-a960-dccc5dfe8277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97eec8eb-8068-49da-88d7-350566a01708","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_A_helyi_lakosok_kaptak_el_a_bomlott_elmeju_de_jozanul_uzletelo_szervkereskedoket","timestamp":"2018. október. 09. 13:27","title":"A helyi lakosok kapták el a bomlott elméjű, de ésszel üzletelő szervkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ikonikus kulturális épületen szerencsejátékra buzdítják majd a népet, de több százezer ember tiltakozik, és tönkre is akarják tenni a marketingakciót. ","shortLead":"Az ikonikus kulturális épületen szerencsejátékra buzdítják majd a népet, de több százezer ember tiltakozik, és tönkre...","id":"20181009_Megoszto_reklammal_boritjak_be_a_sydneyi_operahazat_tobb_szazezren_tiltakoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff8b249-31ab-4950-842b-0dd6f63f3842","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181009_Megoszto_reklammal_boritjak_be_a_sydneyi_operahazat_tobb_szazezren_tiltakoznak","timestamp":"2018. október. 09. 09:52","title":"Megosztó reklámmal borítják be a Sydney-i Operaházat, több százezren tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]