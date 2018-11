Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha az ország kiengedi kezéből saját sorsának irányítását, arra az egész nemzet rámehet.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak ma is észnél kell lenniük, mert ma is hódítanak „veszélyes eszmék”, és ha...","id":"20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617863d-8089-4893-84ab-4eeb2b63470a","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Orban_beszede_Tisza_Istvanrol_rossz_europai_dontesek_sorozata_sodort_minket_a_vilaghaboruba","timestamp":"2018. október. 31. 19:14","title":"Orbán beszéde Tisza Istvánról: rossz európai döntések sorozata sodort minket a világháborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot számláló) klubjába. Egy nagyon fontos lépést mindenesetre megtettek a redmondiak, maguk mögé utasították a korábban biztos befutónak tartott Amazont.","shortLead":"Egyre közelebb a Microsoft számára a cél: bekerülni az ezermilliárd dolláros cégek (egyelőre még csak egyetlen tagot...","id":"20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39235aa8-47ba-4b8e-965f-6d975221ed5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_microsoft_masodik_legertekesebb_amerikai_ceg_piaci_kapitalizacio_amazon_apple","timestamp":"2018. október. 31. 17:03","title":"Mi történt? Az Apple után már nem az Amazon az amerikaiak második legértékesebb cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép törzsét is.","shortLead":"A tengerben kutató búvárok a felszínre hozták a Lion Air légitársaság gépének fekete dobozát. A búvárok látták a gép...","id":"20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d329f5-8d5a-450f-ac58-664b5392d9c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Megtalaltak_a_lezuhant_indonez_repulo_fekete_dobozat","timestamp":"2018. november. 01. 08:13","title":"Megtalálták a lezuhant indonéz repülő fekete dobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","shortLead":"Az egészségügyi hatóságok vizsgálatot indítottak, környezetvédők mezőgazdasági vegyszerekre gyanakodnak.","id":"20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe7fb42-60e8-4992-86ae-ef1949bc4499","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Gyanusan_sok_vegtaghianyos_gyerek_szuletik_Franciaorszag_egyes_reszein","timestamp":"2018. október. 31. 18:58","title":"Gyanúsan sok végtaghiányos gyerek születik Franciaország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Képzetlen pályázókra és kevés jelentkezőre panaszkodnak a cégek.","shortLead":"Képzetlen pályázókra és kevés jelentkezőre panaszkodnak a cégek.","id":"20181101_Huszszorosara_dragult_az_uj_dolgozok_felvetele_nehany_ev_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c56c5a-ab00-4053-81f8-0328dd90c141","keywords":null,"link":"/kkv/20181101_Huszszorosara_dragult_az_uj_dolgozok_felvetele_nehany_ev_alatt","timestamp":"2018. november. 01. 09:03","title":"Húszszorosára drágult az új dolgozók felvétele néhány év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","shortLead":"A lakhatási támogatást, valamint a tankönyvtámogatást is megemelnék.","id":"20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3111f9d3-aa89-4835-9256-8a8cf8f16131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b3c2e-c5bc-4e54-9597-74c6f347a892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:58","title":"Emelik az egyetemi hallgatók támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130d4322-02f5-4826-88b3-958761fa113d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többet ér a legértékesebb magyar tulajdonú cégek kétharmada, mint egy évvel ezelőtt.","shortLead":"Többet ér a legértékesebb magyar tulajdonú cégek kétharmada, mint egy évvel ezelőtt.","id":"20181031_Ezek_a_legertekesebb_100_szazalekban_magyar_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130d4322-02f5-4826-88b3-958761fa113d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0332a7ea-ff4e-465b-acae-865f91eb576a","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Ezek_a_legertekesebb_100_szazalekban_magyar_cegek","timestamp":"2018. október. 31. 16:55","title":"Ezek a legértékesebb, 100 százalékban magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","shortLead":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","id":"20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e29706c-3214-4249-aa20-3907b5413faa","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","timestamp":"2018. november. 01. 20:35","title":"Rasszizmussal vádolják a Bayern Münchent a halloweeni bulija után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]