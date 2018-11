Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a legmagasabb összegű emberminiszteri támogatás az NKA-n keresztül októberben.","shortLead":"Ez a legmagasabb összegű emberminiszteri támogatás az NKA-n keresztül októberben.","id":"20181105_kasler_miklos_emmi_demjen_ferenc_budapest_arena_szuperkoncert_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a015b-0a9d-495b-8231-e8ffa73c7c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_kasler_miklos_emmi_demjen_ferenc_budapest_arena_szuperkoncert_tamogatas","timestamp":"2018. november. 05. 20:22","title":"Kásler 25 milliót ad Demjén szuperkoncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","shortLead":"A támadásban egy másik amerikai katona is megsérült, az elkövetőt lelőtték.","id":"20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a3c5ec3-4ad0-4c76-96a2-047837441e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910ed9a-d7dd-4c62-a09c-c75d4b862147","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Sajat_tanitvanya_vegzett_egy_amerikai_kikepzotiszttel_Afganisztanban","timestamp":"2018. november. 05. 05:50","title":"Saját tanítványa végzett egy amerikai kiképzőtiszttel Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról, a kilencvenes évek viharairól és a szép új, pipafüstmentes világ kihívásairól az ükonoka mesél.","shortLead":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról...","id":"20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1686b-320b-4a6d-a08f-78fc944565dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","timestamp":"2018. november. 05. 12:55","title":"Kézigránát-támadást, államosítást, maffiavilágot is túlélt a 140 éves pesti pipás cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt 11-kor hangzik fel a sziréna. \r

