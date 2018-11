Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF szerint nem érvényteleníti a megállapításaikat és azt, hogy bizonyítékot találtak pénzügyi visszaélésre, hogy itthon bűncselekmény hiányában megszüntették az Elios Innovatív Zrt.-vel szembeni nyomozást.","shortLead":"Az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF szerint nem érvényteleníti a megállapításaikat és azt, hogy bizonyítékot...","id":"20181108_Az_OLAF_bizonyitekokat_emleget_mikozben_a_rendorseg_nem_nyomoz_az_Elios_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ecbbc8c-704d-4b10-9ab0-51443ff53f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a16b8-b83e-441e-88c7-ec3628f51f70","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Az_OLAF_bizonyitekokat_emleget_mikozben_a_rendorseg_nem_nyomoz_az_Elios_utan","timestamp":"2018. november. 08. 12:56","title":"Az OLAF bizonyítékokat emleget, miközben a rendőrség nem nyomoz az Elios után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","shortLead":"Először előzte meg a Momentum az LMP-t – állapítja meg a HVG számára készített legutóbbi Medián-elemzés.","id":"201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63bde463-d9ba-425a-8106-fea9ab41a8e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61d6934-ea9b-4a41-ac5f-f0ef6e83177a","keywords":null,"link":"/itthon/201845__partok_es_politikusok_nepszerusege__erosodo_fidesz__ingatagok","timestamp":"2018. november. 07. 16:00","title":"Medián: A Fidesz egy hónap alatt visszaszerezte az összes elbizonytalanodó támogatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A lap információi szerint a politikus pártja hét végi vezetőségi ülésén ismerteti döntését.","shortLead":"A lap információi szerint a politikus pártja hét végi vezetőségi ülésén ismerteti döntését.","id":"20181107_Die_Zeit_Lemond_a_CSU_elnoki_tisztsegerol_Horst_Seehofer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bed13279-163e-4154-9e2e-6adbe0356483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e283f022-f326-4af2-bfbf-679231ba2a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Die_Zeit_Lemond_a_CSU_elnoki_tisztsegerol_Horst_Seehofer","timestamp":"2018. november. 07. 15:12","title":"Die Zeit: Lemond a CSU elnöki tisztségéről Horst Seehofer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35270397-7c9c-4b91-85c6-0dc7ec3ec8cb","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Nemcsak rendkívül költséges, a média minden felületén megjelenő reklámkampányokkal, hanem filléres tételt jelentő, ám vicces, szellemes vagy épp elgondolkodtató gerillamarketing eszközökkel is tömegeket lehet megszólítani. Ezeket az eszközöket ma már, a kisebb vállalkozások mellett, a nagy márkák is előszeretettel alkalmazzák, nem véletlenül.","shortLead":"Nemcsak rendkívül költséges, a média minden felületén megjelenő reklámkampányokkal, hanem filléres tételt jelentő, ám...","id":"spar_20181106_Het_oriasi_es_olcso_otlet__a_legjobb_gerillamarketingkampanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35270397-7c9c-4b91-85c6-0dc7ec3ec8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2bb8bd-cb4e-41c6-a653-46f4822d6d99","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181106_Het_oriasi_es_olcso_otlet__a_legjobb_gerillamarketingkampanyok","timestamp":"2018. november. 07. 11:30","title":"Hét óriási és olcsó ötlet – a legjobb gerillamarketing-kampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő keresztény közösségről szóló filmjét ajánljuk. Már csak azért is, mert a köztévé nem biztos, hogy leadja valaha. A te neved című film után garantáltan más emberként jön majd ki a moziból. Villáminterjú a rendezővel.","shortLead":"Ha csak egy dokumentumfilmet nézne meg a héten, akkor Domokos János, hajléktalanokról és az őket önkéntes módon segítő...","id":"20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02f5030a-c41f-4522-9071-fa92715d6419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f6a8b5-89fd-4f36-a85d-b8686261fc06","keywords":null,"link":"/kultura/20181106_Minek_filmezik_a_hajlektalanokat_hogy_mindenki_lassa","timestamp":"2018. november. 07. 08:26","title":"Minek filmezik a hajléktalanokat, hogy mindenki lássa?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","shortLead":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","id":"20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3f019-6120-4d4c-a618-238ce2bdcded","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","timestamp":"2018. november. 07. 19:14","title":"22 évet is kaphat a bicskei gyermekotthon zaklató igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280f8d25-61fb-4619-b8cd-cec908008098","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2050-re minden második ember szemüveges lesz, de a piac már most is dinamikusan bővül.\r

","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2050-re minden második ember szemüveges lesz, de a piac már most is...","id":"20181107_Mateszalkan_mar_nyomtatjak_a_szemuveglencset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=280f8d25-61fb-4619-b8cd-cec908008098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd277c-fd2b-46c4-82cf-e99e2278535a","keywords":null,"link":"/kkv/20181107_Mateszalkan_mar_nyomtatjak_a_szemuveglencset","timestamp":"2018. november. 07. 13:45","title":"Mátészalkán már nyomtatják a szemüveglencsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","shortLead":"Nem számít, hogy az FBI szerint csaltak és hazudtak a képviselők, a választóik így is megbíznak bennük.","id":"20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1af27c6-4845-47be-b84d-791407b58e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2fb530-aad7-4740-96c1-e377a2b30c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_USA_ket_politikus_is_nyert_akit_buncselekmennyel_vadolnak","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"USA: két politikus is nyert, akit bűncselekménnyel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]