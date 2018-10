Rengeteg erőfeszítés árán elindították amerikai képzésüket, sőt, túl is teljesítették a működéshez szükséges feltételeket, erre belekötnek az épületbe és lekicsinylik azt - így vélekedik a CEU rektorhelyettese, Enyedi Zsolt., miután az amerikai képzésük helyszíne miatt támadta őket a kormányoldali média. Szerinte a magyar kormány már eldöntötte, hogy nem írják alá a Budapesten maradásukhoz szükséges megállapodást, Palkovics László ráadásul azt is rosszul tudja, hogy nem oktathatnak Bécsben.

„A CEU és az amerikai Bard College közös programjának ebben a házban van az adminisztrációja, de azt nem tudom megmondani, hogy melyik kurzust melyik épületben tartják. Ez nyilván szemeszterről szemeszterre változik, a helyi igényeknek megfelelően” – reagált a hvg.hu-nak Enyedi Zsolt rektorhelyettes arra, hogy több kormányoldali médium azzal támadta őket, hogy „egy faházban zajlik az oktatás mind¬össze egyetlen szak indításával”.

„Egyértelmű, hogy valójában ez az egész arra megy ki, hogy eltereljék a figyelmet a lényegről: arról, hogy a CEU teljesítette a törvényi feltételt, miszerint a székhely szerinti országban felsőoktatási képzést kell folytatnia. Ennek eleget tettünk, ezt a kinti oktatási hivatal elismeri, és pont. Csak éppen a magyar kormány mégsem írja alá a Budapesten maradásunkhoz szükséges megállapodást” – tette hozzá.

Ha nincs más, belekötnek az épületbe

A kormányoldali média – élén a Magyar Időkkel, a Tv2-vel – állt elő azzal, hogy a CEU Bard College-dzsal kötött megállapodása „üres, tartalom nélküli”, hiszen az amerikai intézmény is Soros György érdekkörébe tartozik. Vagyis ezzel próbálják elérni, hogy látszólag megfeleljenek a magyar felsőoktatási törvénynek, miközben csak „egyetlen képzést indítottak egy faház egyik felében”. Az épületet Mészáros Lőrinc Echo Tv-je már egyenesen kulipintyónak nevezte, a két egyetem együttműködését pedig csalásnak.

A rektorhelyettes azt is kiemelte: a hatályos jogszabályokban nincs benne, hogy „kőház vagy faház, milyen campusnak vagy épületnek kell lennie”. „Aki ilyen kérdéseket állít be lényegesnek azt nyilván sem a konkrét törvény szövege nem érdekli, sem a jogállamiság eszméje. Ráadásul önállóan, egy második programot is beindítottunk New York városában, most is vannak kinn diákjaink, tanáraink” – mondta. Enyedi szerint a két programmal még túl is teljesítették a törvény által előírt feltételeket, ezért is meghökkentő, hogy egyesek arra hivatkozva próbálják lekicsinyelni a képzést „hogy nem elég pofás egy épület”.

Osztrák egyetemmé válnának

„Pedig mindezt alig néhány hónap alatt kellett létrehozni, amihez kellett az amerikaiak rugalmassága, komoly pénzbefektetés és a kollégáink munkája, akik odautaztak és rengeteget dolgoztak. És az a vége, hogy mindez a jelek szerint felesleges volt, a figyelmet pedig teljesen irreleváns részletek felé próbálják terelni. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy mindegy, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk, a magyar kormány eldöntötte, hogy nem írják alá a megállapodást” – jelentette ki Enyedi. Ezért érthetetlennek nevezte az a logikát, amivel Palkovics László a 168 Órának adott interjújában levezette, hogy a CEU-nak kellett volna sok mindent megtennie annak érdekében, hogy tovább tudjanak működni Budapesten. A tárcavezető szerint az amerikai helyszínt megtekintő delegáció "látott egy 80 négyzetméteres épületet, amely körül valószínűleg aznap reggel vetették el a fűmagot, meg láttak rajta egy CEU táblát".

„Már mindent megtettünk, most várjuk, hogy január 2-án elinduljon egy felülvizsgálat, de előre tudjuk, hogy nem fogunk átmenni, hiszen a maradásunk lehetőségét pont a miniszter úr és társai torpedózzák meg azáltal, hogy a korábbi ígéretekkel szembemenve nem írják alá a maradás feltételét jelentő egyezményt” – mondta. Hozzátette, a miniszter azt is rosszul tudja, hogy a Bécsbe költözés lehetőségét nemrég bejelentő CEU nem is oktathatna Ausztriában. Amerikai egyetemként ugyanis már most minden programjukat elindíthatják, és az osztrák egyetemmé válás is lehetséges lesz egy év múlva.