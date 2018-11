Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"itthon","description":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott emberek bebocsátásra.","shortLead":"Az átmeneti szállókon élő hajléktalanok nem esnek a rendőrség látóterébe, mégsem tolonganak a közterületekről kitiltott...","id":"201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64fec75-291e-46d2-8f90-d3eb0368bb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaa643b-be1c-418f-b75c-368c6344bfa0","keywords":null,"link":"/itthon/201845__hajlektalanellatas__atmeneti_szallo__utcai_szolgalat__fedelkereso","timestamp":"2018. november. 11. 10:30","title":"Amit most tesznek a hajléktalanokkal, az még mélyebbre lökheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","shortLead":"Az ötszörös Forma-1 világbajnok, Lewis Hamilton nyerte meg a Brazíl nagydíjat.","id":"20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930bcef0-c81e-438a-9fa1-d25fcdb2f0d5","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Hamiltone_a_brazil_nagydij","timestamp":"2018. november. 11. 19:41","title":"Hamiltoné a brazil nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","shortLead":"Egy tavalyi ügy nyomozását zárta le a rendőrség.","id":"20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0527a8a-cd23-44d7-b609-cfe14ac7d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ee06a-6832-4561-8dab-d4717d69ed06","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Birosag_ele_kerulhet_az_a_ferfi_aki_hetven_kesszurassal_gyilkolt","timestamp":"2018. november. 11. 11:40","title":"Bíróság elé kerülhet az a férfi, aki hetven késszúrással gyilkolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas zajszint, valamint a borús, hideg idő sem tesz jót a szívnek. ","shortLead":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas...","id":"20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893570d-9004-453e-b31d-42eb0d9e03c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","timestamp":"2018. november. 11. 23:23","title":"Kevesen tudják, de ez a 3+1 dolog is növeli a szívroham kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez persze módosul az idő múlásával, de Mihalec Gábor párterapeuta Házasság 2.0 című új könyvének néhány mondata még a középkorú ember számára is túl józanul hangzik.","shortLead":"Minél fiatalabb valaki, általában annál romantikusabb képe van a párkapcsolatok, az örök szerelem mibenlétéről. Mindez...","id":"20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68a17b57-7873-4b06-bc9c-56155c0e2b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e44a23-cfa6-4929-8863-65509c6b2f75","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181111_Egyetlen_kapcsolat_sem_mukodik_erofeszites_nelkul","timestamp":"2018. november. 11. 20:15","title":"„Egyetlen kapcsolat sem működik erőfeszítés nélkül”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326eda07-8305-4fdf-ac6c-7f1ae3617f19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felejthetetlen kaland garantált.","shortLead":"A felejthetetlen kaland garantált.","id":"20181113_Vizen_akar_kempingezni_Ezzel_a_satorral_siman_megteheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=326eda07-8305-4fdf-ac6c-7f1ae3617f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f931421-dc97-4014-bb53-3eb01bc86110","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Vizen_akar_kempingezni_Ezzel_a_satorral_siman_megteheti","timestamp":"2018. november. 13. 07:07","title":"Vízen akar kempingezni? Ezzel a sátorral simán megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","shortLead":"Újra esik a benzinár, de a gázolaj is olcsóbb lesz szerdától.","id":"20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=863a1568-6e33-42ec-a448-8c5bdecdde38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b977da-3961-45cd-a7c1-50ff32b1e430","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181112_Nagyot_csokken_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 12. 13:45","title":"Nagyot csökken a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is biztosnak tűnik.","shortLead":"A kiszivárgott információk szerint 2019 márciusában debütálhat a Samsung összehajtható mobilja, és már a neve is...","id":"20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ed48ae-f32d-4a10-ae16-3e5f4ec46cec","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_samsung_galaxy_x_ara_osszehajthato_okostelefon_infinity_flex_display","timestamp":"2018. november. 12. 11:43","title":"Kiszivárgott: ennyibe kerülhet a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]