[{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","shortLead":"Egy bérszámfejtési hiba miatt fejenként 30 ezer euró prémiumot fizetett ki 230 dolgozójának egy belga acélmű.","id":"20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a49248-6391-4b3e-ab40-f8a36018ca41","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Veletlenul_96_millio_forintot_utalt_tobb_szaz_dolgozojanak_egy_gyar","timestamp":"2018. november. 12. 13:34","title":"Véletlenül 9,6 millió forintot utalt több száz dolgozójának egy gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","shortLead":"Kis tömeg, kis fogyasztás, relatíve nagy hatótávolság. Ezek a legújabb villanyautó legfontosabb ütőkártyái. ","id":"20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdd2596-b61a-401b-8722-031fd9bd953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4929c2-a18d-4012-92ee-f3ccac325ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_ketszemelyes_elektromos_torpeauto_kifejezetten_ingazashoz_kinai_villanyauto","timestamp":"2018. november. 13. 13:21","title":"Kétszemélyes elektromos törpeautó kifejezetten ingázáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kai Ambos jogászprofesszor szerint a rendelet a náci Németországot idézi, Kovács Zoltán viszont úgy látja, a szerző úgy mond véleményt, hogy közben nincs tisztában saját hazája törvényeivel.","shortLead":"Kai Ambos jogászprofesszor szerint a rendelet a náci Németországot idézi, Kovács Zoltán viszont úgy látja, a szerző...","id":"20181113_A_hajlektalantorvenyt_biralta_a_Suddeutsche_Zeitung_vendegszerzoje_a_kormanyszovivo_szerint_igazsagtalanul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83668d1d-ada3-457e-b003-35301c00d9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_A_hajlektalantorvenyt_biralta_a_Suddeutsche_Zeitung_vendegszerzoje_a_kormanyszovivo_szerint_igazsagtalanul","timestamp":"2018. november. 13. 12:58","title":"A hajléktalantörvényt bírálta a Süddeutsche Zeitung vendégszerzője, a kormányszóvivő szerint igazságtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","shortLead":"Békéscsabán történt komolyabb, motoros baleset, miután egy személyautó vezetője nem adott elsőbbséget. ","id":"20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82fc1ec0-b2f3-46e8-9792-905f3272a187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af62a6-191b-474b-b6ce-aac1ef926185","keywords":null,"link":"/cegauto/20181112_A_rendorok_hivtak_fel_a_cserbenhagyot_hogy_jojjon_mar_vissza_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2018. november. 12. 21:58","title":"A rendőrök hívták fel a cserbenhagyót, hogy jöjjön már vissza a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","shortLead":"Világszerte gondok vannak a legnagyobb közösségi oldal betöltésével.","id":"20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ff3e60-84b3-488a-b466-d317a216e885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63eb7f4c-bd1c-4f25-95ac-b271e7da2600","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nem_megy_a_facebook_2018_leallas","timestamp":"2018. november. 12. 19:43","title":"Nem tölt be a Facebook? Ne csodálkozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is figyeltek, hogy melyik alapítvány kihez köthető.","shortLead":"A 18 leányvállalat fele válaszolt az LMP társelnöke kérdésére, a cégek csupa jó célra adakoztak, de közben arra is...","id":"20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c86b08-a354-4932-841d-5bde21a0b2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a899fd86-bd08-44a3-b544-39080deeb24b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Atlatszo_Az_MVM_leanyvallalatai_is_a_kormany_kedvenc_civil_szervezeteit_tamogatjak","timestamp":"2018. november. 12. 11:13","title":"Demeter: Az MVM leányvállalatai is a kormány kedvenc civil szervezeteit támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","shortLead":"Nem volt túl nagy csinnadratta, a Twitteren tudatta a Samsung, hogy november 14-én új Exynos lapkakészlet érkezik.","id":"20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818abd33-53c1-4ae5-b804-2d101738c42d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_samsung_exynos_9810_utodja_7nm_lapkakeszlet","timestamp":"2018. november. 13. 10:03","title":"Holnap érkezhet a Samsung válasza a Huawei és az Apple szuperchipjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c17caf1-3d93-4299-a371-13fb3f36363d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A feladástól a kézbesítésig követhető lesz a könyvelt postai levélküldemények, azaz az ajánlott és a tértivevényes levelek útja, az ehhez szükséges rendszer kialakítására 5,7 milliárd forintot költenek.","shortLead":"A feladástól a kézbesítésig követhető lesz a könyvelt postai levélküldemények, azaz az ajánlott és a tértivevényes...","id":"20181113_ujitas_magyar_posta_kovetheto_ajanlott_tertivevenyes_kuldemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c17caf1-3d93-4299-a371-13fb3f36363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc0c074-6279-4906-aaa4-08d62623569f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_ujitas_magyar_posta_kovetheto_ajanlott_tertivevenyes_kuldemeny","timestamp":"2018. november. 13. 14:50","title":"Nagy újításra készül a posta: követhetők lesznek a küldemények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]