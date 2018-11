Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely egy rajzfilmszerű, de mégis nagyon izgalmas program lett. A finn fejlesztők többször is bizonyították már tehetségüket, így valószínűleg ez is hatalmas durranás lesz.","shortLead":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely...","id":"20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2822b998-2949-4004-a96f-b5153d73403b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","timestamp":"2018. november. 14. 13:33","title":"Megvan a Fortnite és a PUBG méltó kihívója? Új játék jön a telefonokra, és nem akárkitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről az előválasztásnak kellene döntenie. ","shortLead":"A független jelölt azt kéri, az előválasztás lezárultáig senki ne tárgyaljon budapesti pozíciókról, mert erről...","id":"20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be275f3-b8ee-4ddd-b725-ea7c65efec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1615a13d-f7d6-4f09-8bef-22623006b246","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Puzser_komolyan_veszi_az_elovalasztast_be_is_szolt_az_MSZPnek","timestamp":"2018. november. 14. 08:10","title":"Puzsér komolyan veszi az előválasztást, be is szólt az MSZP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 13. 19:41","title":"Emberségre is nevelhető a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértői értékelések szerint újabb nyom köti össze Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörököst Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásával – írta a The New York Times (NYT) ","shortLead":"Szakértői értékelések szerint újabb nyom köti össze Mohammed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörököst Dzsamál Hasogdzsi...","id":"20181113_dzsamal_hasogdzsi_mohamed_bin_szalman_szaud_arabia_ujragirogyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d80ec8-d809-4868-9485-fd424df99ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e9b4b3-b3f0-48bf-8022-5924c2633d07","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_dzsamal_hasogdzsi_mohamed_bin_szalman_szaud_arabia_ujragirogyilkossag","timestamp":"2018. november. 13. 11:45","title":"Erősödik a gyanú, hogy a legfelsőbb szaúdi körök rendelhették el a Hasogdzsi-gyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren, hogy össze is gyűlt rá a célul kitűzött összeg. A gyűjtési időszaknak még messze nincs vége, úgyhogy valószínűnek tűnik, tömeggyártásba kerülhet a különleges „okosság”.","shortLead":"Mindössze két nap alatt annyi előrendelés érkezett egy zuhanyozás közben használható okoshangszóróra a Kickstarteren...","id":"20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=715b73eb-c44f-4877-8969-3cdd39c7f330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9278572d-863d-499a-9ae3-5a07b9006b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_aqua_dew_vizallo_okoshangszoro_alexa_zuhanyzoba_kickstarter","timestamp":"2018. november. 12. 18:03","title":"Rákattant a net népe a zuhanyzóba akasztható okoshangszóróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","shortLead":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","id":"20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d310623e-ceb5-41c5-afe6-4645261ea64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Kapott már közlekedési tippet egy Habsburgtól? Itt a vissza nem térő alkalom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat készíthessenek az Instagramra. A pénzből egy különleges asztal készült. ","shortLead":"Egy bostoni étterem közel 28 millió forintnak megfelelő dollárt költött arra, hogy a betérő vendégek tökéletes fotókat...","id":"20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9b459e8-a91a-4806-809f-3c71d5b8ad74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ddec9b-3e92-40dc-a386-2778aa08fca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_instagram_etelfotozas_boston_chops_fotozas_mobillal","timestamp":"2018. november. 13. 15:33","title":"Ebben az amerikai étteremben instagramos asztalhoz is lehet helyet foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter levelében arra hivatkozott, hogy olyan rendkívüli kiadások is vannak, mint a leomlott híd Genovában. Letette a nagyesküt: semmiképp sem lépik túl a 2,4%-os határt a költségvetési deficittel. Brüsszelben nem hisznek ebben.","shortLead":"Rugalmasságot kért a költségvetés ügyében Giovanni Tria a brüsszeli bizottságtól. Az olasz gazdasági miniszter...","id":"20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2226a995-96bd-4a89-8f85-481eb82a9282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Roma_beintett_Brusszelnek_de_ennek_az_egesz_EU_megfizetheti_az_arat","timestamp":"2018. november. 14. 11:15","title":"Róma beintett Brüsszelnek, de ennek az egész EU megfizetheti az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]