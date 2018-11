Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely egy rajzfilmszerű, de mégis nagyon izgalmas program lett. A finn fejlesztők többször is bizonyították már tehetségüket, így valószínűleg ez is hatalmas durranás lesz.","shortLead":"Négy évig tartó fejlesztés után leplezte le újdonságát a Clash of Clans játékot fejlesztő Supercell, amely...","id":"20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e064c0e-c71a-43ce-b706-bf0759a759f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2822b998-2949-4004-a96f-b5153d73403b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_supercell_clash_of_clans_mobiljatek_ios_android_fortnite_battle_royale_pubg","timestamp":"2018. november. 14. 13:33","title":"Megvan a Fortnite és a PUBG méltó kihívója? Új játék jön a telefonokra, és nem akárkitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","shortLead":"Az adókedvezményekkel is a gazdagokat segíti a kormány – mutatta be a Policy Agenda elemzése.","id":"20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=046736ff-1412-409a-a6ff-1297f7d03463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddd40d-ff75-4300-bc52-1650fbd8e1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Annyit_keres_a_felso_10_szazalek_mint_amennyit_az_also_65","timestamp":"2018. november. 14. 14:38","title":"Annyit keres a felső 10 százalék, mint amennyit az alsó 65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","shortLead":"Nagyjából 100-120 oktató és hallgató tiltakozott a felsőoktatásban folyó átalakítások ellen.","id":"20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb107b-2049-4715-8276-052b1dead36c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21c7ff4-cf7e-4fae-8cad-e8e3699d2a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szegeden_is_tuntettek_a_felsooktatas_tonkretetele_ellen","timestamp":"2018. november. 14. 19:02","title":"Szegeden is tüntettek a felsőoktatás tönkretétele ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","shortLead":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","id":"20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d310623e-ceb5-41c5-afe6-4645261ea64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Kapott már közlekedési tippet egy Habsburgtól? Itt a vissza nem térő alkalom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt macedón kormányfő kért saját bevallása szerint menedékjogot Budapesten, vélhetően útlevél nélkül, elvileg szinte lehetetlen, hogy megkapja a védelmet. Elvileg.","shortLead":"Olyan szigorúra vette a menedékjogi törvényeket a magyar kormány, hogy most, amikor Orbán Viktor barátja, a volt...","id":"20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c95365a-5bfa-495f-bd30-0ca0b0fb3ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Orban_macedon_baratjanak_elvileg_nagyon_nehez_lenne_megkapnia_a_menedekkerelmet","timestamp":"2018. november. 13. 18:06","title":"Orbán macedón barátjának elvileg nagyon nehéz lenne megkapnia a menekültstátuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8033a43c-b1bc-43ca-bfb9-17dd75a76cd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka már most megmutatja, hogy körülbelül milyen lesz a jövőre érkező első SUV-modellje.","shortLead":"A kékvérű brit márka már most megmutatja, hogy körülbelül milyen lesz a jövőre érkező első SUV-modellje.","id":"20181114_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_elso_divatterepjaroja_dbx_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8033a43c-b1bc-43ca-bfb9-17dd75a76cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e563b-2b66-4265-9fba-af0c7864be43","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_elso_divatterepjaroja_dbx_suv","timestamp":"2018. november. 14. 08:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin sárban száguldó első divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","shortLead":"A beszélgetést a macedón fél kezdeményezte.","id":"20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e06c329-997f-4d97-815a-fcc1927151d6","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_nikola_gruevszki_szijjarto_peter_macedon_kulugyminiszter_egyeztetes_kiadatas","timestamp":"2018. november. 15. 09:08","title":"Gruevszkiről egyeztetett Szijjártó és a macedón külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Megkezdődött az évtized pere az Egyesült Államokban. ","id":"20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abf8163e-6f26-44ef-b0d4-cc3535bc14cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6506dea-0460-49bf-aafd-fcf9354a201c","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Artatlannak_vallotta_magat_elso_targyalasan_a_Kopcos_a_vilag_legnagyobb_drogbaroja","timestamp":"2018. november. 14. 07:00","title":"Ártatlannak vallotta magát első tárgyalásán a Köpcös, a világ legnagyobb drogbárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]