1997 óta nem szólt a nyugdíjfolyósítónak, hogy meghalt az anyja. Húsz éven át felvette halott anyja nyugdíját egy győri nő
Anglia 2-1-re legyőzte a vendég horvát labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája A osztályának vasárnapi játéknapján, a házigazdák ezzel bejutottak a négyes döntőbe, míg a vesztes együttes kiesett a B osztályba.
Lingard és Kane fordított Modricék ellen, Anglia a négyes döntőben Kiderült, hogy egy tábornok fia volt, de annak ellenére, hogy a kiváltságosok életét élte odahaza, nem érzett semmiféle hűséget az észak-koreai rezsim iránt.
Megszólalt az észak-koreai katona, aki tavaly lőtt sebekkel szökött át a határon Az argentin haditengerészet ARA San Juan tengeralattjárójra 2017. november 15-én süllyedt el, 44 fős személyzettel a fedélzetén. Most megtalálták, de az ország saját erejéből nem tudja felszínre hozni, nincsenek hozzá megfelelő eszközei.
920 méter mélyen megtalálták az egy éve elsüllyedt argentin tengeralattjárót Utazás közben nem mindig egyszerű elszenderedni, hiszen rengeteg tényező zavarhatja az embert. Az Airogo kabátjával ez azonban nem lehet probléma, a dzseki ugyanis felfújható nyakpárnával és szemellenzővel is rendelkezik, így semmi nem zavarhajta a pihenést.
Kitaláltak egy különleges kabátot, ami minden utazónak jól jöhet – nem csak azért, mert kényelmes
Nem értik, mit értett az amerikai elnök az alatt, hogy Finnországban gereblyézik az erdőket, de állnak elébe a kihívásnak.
A finnek nagyon jól szórakoznak Donald Trumpon
Úgy tudni, nincs is meg az ehhez szükséges számú kérvény.
Theresa May: eltávolításom nem könnyítené meg a Brexitet Majdnem kétszer annyit hagynak a boltokban a budapestiek, mint az ország északi és keleti megyéiben élők. Egy fővárosi több mint 120 ezer, egy észak-alföldi viszont alig 70 ezer forintot költ átlagosan havonta. Ezt a Blokkk.com szakportál számolta ki a KSH adatai alapján. Az RTL Klub híradójának nyilatkozó elemző szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy az elmaradott régiók még inkább leszakadnak.
Vásárlás: egyre nagyobb a leszakadás