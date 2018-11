Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","shortLead":"A tömböt 11 éve adták át, most több helyen is beázik az épület. ","id":"20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ab5ac4-c2e1-42ac-b73b-f58b88eb73db","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Beazik_a_szombathelyi_surossegi_kukakkal_fogjak_fel_a_becsopogo_vizet","timestamp":"2018. november. 26. 19:16","title":"Beázik a szombathelyi sürgősségi, kukákkal fogják fel a becsöpögő vizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú IoT hálózati funkció – közölte a T-Systems Magyarország. Ezen keresztül már nagy számban kommunikálhatnak például az otthoni okos mérőórák, a mezőgazdasági járművek és ipari berendezések, a közszféra ellenőrző-eszközei és akár egyes egészségügyi mérőműszerek is. ","shortLead":"Mára az ország területének közel hatvan százalékán elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú...","id":"20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f8907b-2bca-4a82-a0d6-af2ecf51ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d14de3b-07b7-424f-974f-00434825ea90","keywords":null,"link":"/tudomany/20181127_magyar_telekom_tsystems_nbiot_halozat_lefedettsege_gepek_internete","timestamp":"2018. november. 27. 12:33","title":"Már 60%-os a Telekom új mobilhálózatának lefedettsége, ami hamarosan elég fontossá válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok azt követeli Moszkvától, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, és más államok szabadságjogait.","shortLead":"Az Egyesült Államok azt követeli Moszkvától, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, és más államok...","id":"20181127_Pompeo_Washington_eliteli_Oroszorszag_agressziv_akciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b118a1c-7d5b-4649-b55d-73f919300ad9","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Pompeo_Washington_eliteli_Oroszorszag_agressziv_akciojat","timestamp":"2018. november. 27. 06:17","title":"Pompeo: Washington elítéli Oroszország agresszív akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis az, hogy egy lábtörlőn karácsonyfa van, az ünnep meggyalázást jelenti.","shortLead":"Ugyanis az, hogy egy lábtörlőn karácsonyfa van, az ünnep meggyalázást jelenti.","id":"20181127_Karacsonyi_labtorlo_miatt_ment_neki_az_Aldinak_a_Magyar_Idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1af2d03-12b7-4dfb-ac87-d7bedb49b8a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Karacsonyi_labtorlo_miatt_ment_neki_az_Aldinak_a_Magyar_Idok","timestamp":"2018. november. 27. 16:58","title":"Karácsonyi lábtörlő miatt ment neki az Aldinak a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tóth Norbert nemzetközi jogász az M1-en: az ukránokat olyan területen is megillette volna a békés áthaladás joga, amely orosz parti tengernek minősül.","shortLead":"Tóth Norbert nemzetközi jogász az M1-en: az ukránokat olyan területen is megillette volna a békés áthaladás joga, amely...","id":"20181127_Szakerto_a_Krim_az_ukranoke_a_tenger_kozos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08673641-a9d1-45b2-84be-823b60b0e7dc","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Szakerto_a_Krim_az_ukranoke_a_tenger_kozos","timestamp":"2018. november. 27. 09:18","title":"Szakértő: a Krím az ukránoké, a tenger közös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven magyarországi és határon túli állami, illetve egyházi felsőoktatási intézményben, könyvtárban és múzeumban váltak elérhetővé a soá és más népirtások túlélőinek életútinterjúi. A 109 ezer órányi videóanyagot Steven Spielberg kutatóintézete gyűjtötte össze.","shortLead":"Negyven magyarországi és határon túli állami, illetve egyházi felsőoktatási intézményben, könyvtárban és múzeumban...","id":"20181127_Magyarorszagon_is_elerheto_lett_Spielberg_holokausztarchivuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00b0a80-87ce-40b2-a301-998099d93ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b26bf0a-0dfa-4e93-8a23-10b921886d78","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_Magyarorszagon_is_elerheto_lett_Spielberg_holokausztarchivuma","timestamp":"2018. november. 27. 13:58","title":"Magyarországon is elérhető Spielberg holokausztarchívuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24155291-85ab-4f54-b07d-332efb64e321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi e-tron GT, amelyről a németek megmutatták az első képeket és egy kis videót, a Tesla Model S legkomolyabb ellenfele lehet.","shortLead":"Az Audi e-tron GT, amelyről a németek megmutatták az első képeket és egy kis videót, a Tesla Model S legkomolyabb...","id":"20181127_audi_e_tron_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24155291-85ab-4f54-b07d-332efb64e321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5604fb-37ed-4979-a188-58dc2889a08f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_audi_e_tron_gt","timestamp":"2018. november. 27. 16:56","title":"Lassan vége a Tesla helyzeti előnyének. Jön az Audi e-tron GT is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi létrehozott kommentárt törlik majd a videók alól.","shortLead":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi...","id":"20181128_youtube_kommentar_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6847a7ec-0512-4a54-94d5-3148fd3f7850","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_youtube_kommentar_torlese","timestamp":"2018. november. 28. 08:03","title":"Végleg eltöröl a YouTube egy kedvelt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]