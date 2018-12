Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","shortLead":"Tömör választ adott Rétvári Bence a kárpótlást firtató kérdésekre. ","id":"20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01daa01-484d-4d73-84e8-1ce944e4be01","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Rokkantnyugdijasok_karpotlasa_az_Emmi_meg_az_Abdontest_olvasgatja","timestamp":"2018. december. 05. 10:39","title":"Rokkantnyugdíjasok kárpótlása: az Emmi még csak az Ab-döntést olvasgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze egyszer találkoztak, de az emlékezetes beszélgetés volt.","shortLead":"Mindössze egyszer találkoztak, de az emlékezetes beszélgetés volt.","id":"20181206_Kasler_elobb_kikerdezte_Prohlet_a_Tanacskoztarsasagrol_majd_kirugta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd10857-f0d6-4f0f-bee8-5643a3cce217","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kasler_elobb_kikerdezte_Prohlet_a_Tanacskoztarsasagrol_majd_kirugta","timestamp":"2018. december. 06. 08:52","title":"Kásler előbb kikérdezte Prőhlét a Tanácsköztársaságról, majd kirúgta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé terjeszti, ígéri Lázár.","shortLead":"A tramtrain ügyében számos kérdés kormányzati vagy szakpolitikai döntést igényel, ezeket januárban a miniszterelnök elé...","id":"20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f1bf4f2-0c48-400e-ba24-8f8526c23a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24e826c-0283-45a8-879b-184a96e96c36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Lazar_videoban_szamol_be_a_vasarhelyi_villamosepitesrol_Orbant_is_bevonna","timestamp":"2018. december. 05. 14:24","title":"Lázár videóban számol be a vásárhelyi villamosépítésről, Orbánt is bevonná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad muníciót a sajtónak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) működése. A sorozatos skandallumok után kedden új alelnököt választott, ma pedig bejelenti lemondását a szervezet elnöke. ","shortLead":"Kamarai pénzből finanszírozott családi nyaralások, pazarló rendezvények és gyanús kifizetések – évek óta tart ad...","id":"20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d513eab-5957-49ac-956f-612bc3181516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03bd774-e5f7-4720-bedb-976e3f2cc397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tovabbgyuruzik_a_kamarai_botrany_lemond_az_elnok","timestamp":"2018. december. 05. 10:58","title":"Továbbgyűrűzik a kamarai botrány, lemond az elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb25e87-3fdc-4edf-a788-0e972964dbda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181206_Adventi_irodalmi_naptar__december_6","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb25e87-3fdc-4edf-a788-0e972964dbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d407476-9078-4065-a1f2-03453854eff3","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Adventi_irodalmi_naptar__december_6","timestamp":"2018. december. 06. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati rádió és televízió. A riportban azt vizsgálják, hogy a látszólag semmiféle káros kibocsátást, zajt nem produkáló, modern elektromos autók valóban olyan környezetbarátok-e, mint ahogy azt a közvélemény többsége véli. ","shortLead":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati...","id":"20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c1915-ab56-40cd-81f7-a260390585ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","timestamp":"2018. december. 06. 09:35","title":"Feldúlták Párizst a sárgamellényesek, ideje higgadtan érvelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d","c_author":"Radnóti Zoltán","category":"itthon","description":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe sodorja. Radnóti Zoltán főrabbi véleménye.","shortLead":"Ha a zsidó közösség csak saját magával törődik, akkor elárulja a hitét, a Tóra tanítását, és önmagát is veszélybe...","id":"20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97f9e9cc-3eaa-4ea7-ada8-3b2d3229d69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61b7bcc-5734-4640-ac20-bef31ce792a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Nem_igaz_hogy_csak_a_zsidok_szamitanak","timestamp":"2018. december. 04. 16:15","title":"Radnóti Zoltán: Nem igaz, hogy csak a zsidók számítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]