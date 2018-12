Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","shortLead":"A be2 nevű cég elleni eljárást bővítették egy másik társkeresőre is. ","id":"20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c77bf798-3e0b-4e25-a589-ac1cc12778a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039ffec5-7eba-4e84-901c-aa760d5d4818","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Ujabb_tarskereso_ellen_indult_eljaras","timestamp":"2018. december. 11. 11:44","title":"Újabb társkereső ellen indult eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149849e5-c84f-42a5-b17b-ce71e5211921","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telekom telefonos ügyfélszolgálatán a hagyományos nyomógombos menürendszert nyáron virtuális üzleti asszisztens váltotta fel. A vállalat kedden számolt be eddigi tapasztalatairól. Kipróbáltuk mi is, mennyit fejlődött néhány hét alatt.","shortLead":"A Telekom telefonos ügyfélszolgálatán a hagyományos nyomógombos menürendszert nyáron virtuális üzleti asszisztens...","id":"20181211_magyar_telekom_tsystems_vanda_virtualis_uzleti_asszisztens_mukodese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149849e5-c84f-42a5-b17b-ce71e5211921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbcf882-3315-455b-aed9-08c36330f09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_magyar_telekom_tsystems_vanda_virtualis_uzleti_asszisztens_mukodese","timestamp":"2018. december. 11. 16:33","title":"Próbálta mostanában hívni a Telekom ügyfélszolgálatát? A mesterséges intelligencia veszi fel a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett, miután a Fidesz csak egy botrányos parlamenti ülésen tudta átnyomni a rabszolgatörvényt.","shortLead":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett...","id":"20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd25d8d-766e-4a3c-945a-ac1cccd32c76","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","timestamp":"2018. december. 12. 15:30","title":"Elemzés: az ellenzék végre nem volt ciki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feae8738-c5c5-4d5c-89c0-977c5746e181","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változott a területrendezési terv.","shortLead":"Változott a területrendezési terv.","id":"20181212_Digitalisan_is_elerhetok_lesznek_az_allami_fejlesztesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feae8738-c5c5-4d5c-89c0-977c5746e181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5398cd-2175-46a3-8b5a-1e80ffa11891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Digitalisan_is_elerhetok_lesznek_az_allami_fejlesztesek","timestamp":"2018. december. 12. 13:44","title":"Digitálisan is elérhetők lesznek az állami fejlesztések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be63ce0-e994-4166-90f8-3a4336e1c794","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Munkahelyteremtésre megy a pénz.","shortLead":"Munkahelyteremtésre megy a pénz.","id":"20181212_Ujabb_autoipari_cegnek_ad_39_milliard_forintot_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be63ce0-e994-4166-90f8-3a4336e1c794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8ab171-a368-4366-962c-5e5b1f91ecb8","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Ujabb_autoipari_cegnek_ad_39_milliard_forintot_a_kormany","timestamp":"2018. december. 12. 11:36","title":"Újabb autóipari cégnek ad 3,9 milliárd forintot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint vannak sokkal egyszerűbb módjai is annak, hogy karbantartsuk az agyunkat.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint vannak sokkal egyszerűbb módjai is annak, hogy karbantartsuk az agyunkat.","id":"20181211_Nem_ved_meg_a_demenciatol_a_keresztrejtveny_vagy_a_sudoku","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcaa86d-262b-4852-bf3d-08c7da59c46f","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Nem_ved_meg_a_demenciatol_a_keresztrejtveny_vagy_a_sudoku","timestamp":"2018. december. 11. 10:36","title":"Nem véd meg a demenciától a keresztrejtvény vagy a sudoku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen helyeket lehet érdemes meglátogatnunk.","shortLead":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen...","id":"20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f856ff75-ac52-4fba-84c7-e0865e059316","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","timestamp":"2018. december. 12. 11:03","title":"Végre: mostantól ön is használhatja a Google Térkép hasznos funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]