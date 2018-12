Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a372c8da-8fb1-4169-bc85-f9ed7bb375da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bioetanolgyárat akart építeni Nagyszalontán, de végül el sem kezdték az építkezést. ","shortLead":"Egy bioetanolgyárat akart építeni Nagyszalontán, de végül el sem kezdték az építkezést. ","id":"20181211_Szazmilliot_nyert_egy_bebukott_erdelyi_projektjen_a_fideszes_Banki_Erik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a372c8da-8fb1-4169-bc85-f9ed7bb375da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb4541e-67d1-4a59-acb4-bac8a768e755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szazmilliot_nyert_egy_bebukott_erdelyi_projektjen_a_fideszes_Banki_Erik","timestamp":"2018. december. 11. 07:47","title":"Százmilliót nyert egy bebukott erdélyi projektjén a fideszes Bánki Erik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót” burger.","shortLead":"Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és...","id":"20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40539df6-a432-490a-a5bf-524817b5fa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d659f8d-7e21-4ff5-a2aa-e443541c148f","keywords":null,"link":"/elet/20181210_Tegyunk_jot__igy_is_lehet","timestamp":"2018. december. 10. 19:44","title":"Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságban üzenget egymásnak Pokorni Zoltán és Palkovics László, előbbi a Fidesz egykori, utóbbi a jelenlegi minisztere. Összeszólalkoztak az oktatáson.","shortLead":"A nyilvánosságban üzenget egymásnak Pokorni Zoltán és Palkovics László, előbbi a Fidesz egykori, utóbbi a jelenlegi...","id":"20181211_Palkovics_visszaszolt_Pokorninak_oktatasugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952cb1f4-4c90-4afb-afc1-47fc367351f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Palkovics_visszaszolt_Pokorninak_oktatasugyben","timestamp":"2018. december. 11. 10:36","title":"Palkovics visszaszólt Pokorninak oktatásügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","shortLead":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","id":"20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fd19-efcb-4053-b9b9-04d0b63ee7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","timestamp":"2018. december. 12. 10:28","title":"Alapvetően nagyon várjuk, hogy önvezető autókban ülhessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját szoftverboltjára terelje a játékosok figyelmét. ","shortLead":"Mindent elkövet az Epic Games, hogy komoly konkurenciát állítson a Steamnek, valamint a Play áruháznak, és saját...","id":"20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3465b67f-a835-4e30-86ec-b11cc43a33f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_epic_games_store_fortnite_google_play_aruhaz_steam_ingyen_jatekok_pc_re","timestamp":"2018. december. 11. 13:03","title":"Ez azért nem gyenge: egész évben ingyen fognak játékokat osztogatni, kéthetente jön az újabb csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle egységes szabályozást a kamionok számára az egész unióban, ahol óriásiak a bérkülönbségek Kelet és a Nyugat között. ","shortLead":"Pácban vannak az Európai Unió közlekedési miniszterei és döntéshozó intézményei, mert ki kellene találniuk valamiféle...","id":"20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bbc9d00-acd8-4fde-9997-db08f2f14605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5e7b0-1182-475f-8618-32892ce56936","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_A_robotok_kicsinalhatnak_mindenkit_igy_vegzodhet_a_keletnyugati_kamionos_haboru","timestamp":"2018. december. 11. 11:38","title":"A robotsofőrök kicsinálhatnak mindenkit, így végződhet a kelet-nyugati kamionos háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia vadászati és vadgazdálkodási szövetség (ONCFS) közzétette friss jelentését a farkasállományról. Az alapos felmérések szerint már 72 falka járja a francia vidékeket, főleg az Alpok és Provence tájait, de az ország középső részeiben is egyre többen vannak. ","shortLead":"A francia vadászati és vadgazdálkodási szövetség (ONCFS) közzétette friss jelentését a farkasállományról. Az alapos...","id":"20181211_Jol_vizsgazott_a_farkastorveny_Macroneknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d46dfed-f145-4412-86ff-7464794c7e20","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Jol_vizsgazott_a_farkastorveny_Macroneknal","timestamp":"2018. december. 11. 10:28","title":"Jól vizsgázott a farkastörvény Macronéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","shortLead":"Mindkét számban címvédőként ugrott a vízbe.","id":"20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1a5c85-ab03-466b-9d9a-201554880d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e6b10-b46d-4b17-8575-526cf6190741","keywords":null,"link":"/sport/20181211_Rovidpalyas_uszovb_Hosszu_Katinka_","timestamp":"2018. december. 11. 06:22","title":"Rövidpályás úszó-vb: Hosszú Katinka az egyedüli magyar továbbjutó a nyitónapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]