A Külügyi Bizottság David Cornstein amerikai nagyjkövetet látja vendégül. Szóba került a CEU, Ukrajna és az orosz fegyverkereskedők ügye is. Valamint a magyar függés az orosz energiaforrásoktól is. Cikkünk frissül.

Meghallgatást tart a parlamenti Külügyi Bizottság, amelynek egy része zárt lesz. A téma a magyar-amerikai kapcsolatok. Németh Zsolt bizottsági elnök azért tartotta fontosnak a kapcsolatok napirendre tűnését, mert átalakulóban van a világrend, kulcsfontosságú, hogy mi lesz ebben az USA szerepe. Mi lesz Kína szerepe? Fontos, hogy rendben zajolon le ez az átrendeződés. Másodszor rengeteg a kritika a Trump-időszakot illetően. Kiszámíthatatlanabb lett az amerikai vezetés? Sok amerikai pozíció megerősödött. Ukrajnával nincs bilaterális vitánk, mondja Németh, hanem szeretnénk, ha a jogállamiság megmaradna ott. Ebben a kérdésben is fontos az amerikai jelenlét. És Cornstein megérkezése miatt is aktuális ez a látogatás: nyugalmat hozott ide, és ez megnyugvást jelent nekünk, mondja Németh. Derűlátóak vagyunk az együttműködést illetően. David Cornsteinnek voltak sikerei és kudarcai ebben a fél évben.

Cornstein vesz át a szót. Végigfutja az udvariassági köröket, kiemeli az együttműködést, a két ország kapcsolatait. A barátok olykor figyelmeztetik egymást: hé, ezt szerintem nem jól csináltad. És Amerika sosem titkolta, a CEU-ügyben aggódik, az egyetemnek nem kellene elhagynia Budapestet. És az orosz fegyverkereskedők kiadása Oroszországnak sem segítette a globális békét, utal a kormány vitát kakavró döntésére. Szövetségesek vagyunk, és Kína és Oroszország folyamatosan befolyást próbál szerezni a térségben. Az legutóbbi orosz provokáció az Azovi-tengeren vesélyzeteti a békét. Életbe vágó, hogy a NATO támogassa Ukrajnát, amely 2014 óta háborúban áll, tízezrek haltak meg, több mint egy millió ember kellett elmeneküljön otthonából.

Ez most nem az az idő, amikor a NATO-ukrán kapcsolatokat blokkolni kéne.

Utal a mgyar kormány ilyen irányú lépéseire. Ukrajna és MAgyarország együtt kéne működjn, tárgyalniuk kéne, nem blokkolni a NATO-s kommunikációt. Putyint nem érdekli a nemzeti szuverenitás.

Ha Ukrajna elesik, Magyarország lesz a orosz frontovonalban.

Cornstein méltatja a magyar-amerikai katonai gyakolratokat, kapcsolatokat. Minden szinten erősítjük az együttműködést, a biztonságpolitika területén is, és újabb megállapodásokat fogunk kötni. Fontos az energtika is. Nincs értelme a fegyverekre milliárdokat költeni, ha az energetikában függő egy ország. És főleg, ha ez a függés Oroszországhoz köti Magyarországot. Diverzifikálni kellene az energetikai rendszert. A Kék Áramlat gázvezetéket is azért kéne folytatni, mert ez is csökkentené az orosz kitettséget. Lehet, az oroszok jó árat kérnek a gázért, de figyelni kéne a többi költségre: a biztonságra is. Az oroszok az energiaszektorra mint a külpolitikájuk részére tekintenek, ezzel próbálják meg érdekeiket érvényesíteni és aláásni a békét Európában. Az USA támogatja a magyar erőfeszítéseket, amelyek a gáz- olaj- és nukleáris függés csökkentésére irányulnak.

Most itt van az idő, hogy Magyarország visszadjon valamit az amerikai megelőlegezett bizalomból, ismétli meg a korábban a CEU-n elhangzott, kissé fenyegető tónusú mondatait az amerikai nagykövet, majd megköszöni a lehetőséget, hgy itt lehet.

Most Magyar Levente, a KKM államtitkára kap szót. Pozitív változások történtek a magyar-amerikai viszonyban. Visszatért a tisztelet kölcsönös hangja, most már nem arról kell beszélni, mi nincs, vagy mi van a magyar Alaptörvényben, hanem érdemi kérdésekről lehet beszéllni. Stratégiai konfliktusok nincsenek a kapcsolatokban, bár nincs minden kérdés megoldva, de más légkörben lehet ezekről beszélni.