[{"available":true,"c_guid":"e6abafec-eb7b-4b0d-a512-50f0cbd7db13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181213_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Sztojcsev_Ivan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6abafec-eb7b-4b0d-a512-50f0cbd7db13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9750321f-85ba-4687-9ccd-8559a98a9fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Sztojcsev_Ivan","timestamp":"2018. december. 13. 14:00","title":"A normalitást meg kell védenünk! - A HVG adventi kalendáriumában ma: Sztojcsev Iván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze előbb ő is tájékozódik.","shortLead":"Persze előbb ő is tájékozódik.","id":"20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fca3d5-b48f-4c58-aac0-ebea433738b8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","timestamp":"2018. december. 13. 06:35","title":"Gundel Takács Gábor felméri, hol tart ma az általános tájékozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén, és beálltak a sor elejére. A diákok nem hagyták ezt.","shortLead":"Visszafordultak a Margit híd közepén. A Jobbik próbálta meghekkelni a tüntetést, szimplán bevárták őket a híd közepén...","id":"20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a959ecb1-af77-484d-a76e-102c3b785f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d676b3-5a1d-4bfa-ab25-b7b30db0f4b1","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Elindultak_a_tuntetok_a_Margit_hid_fele","timestamp":"2018. december. 13. 18:08","title":"A Margit hídról a Lánchídra mennek át a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint a súlyos hiányt kimutató mérleg leadása után szinte a teljes eddigi menedzsmentet elküldték a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től.\r

","shortLead":"A 24.hu szerint a súlyos hiányt kimutató mérleg leadása után szinte a teljes eddigi menedzsmentet elküldték a Nemzeti...","id":"20181213_kukaholding_merleg_vezetoseg_menesztese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d9e0c1-0974-48ca-88fd-842c5f1ccf98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_kukaholding_merleg_vezetoseg_menesztese","timestamp":"2018. december. 13. 06:17","title":"Kirúghatták a kukaholding vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dühös hangokat gyorsabban felismeri az agy, mint a vidám vagy semleges intonációt, és hosszabb ideig figyeli. Egy új kutatás szerint a dühös hangok riadókészültségbe helyezik az agyat","shortLead":"A dühös hangokat gyorsabban felismeri az agy, mint a vidám vagy semleges intonációt, és hosszabb ideig figyeli. Egy új...","id":"20181213_duhos_hangok_ordibalas_kiabalas_hatasa_agyra_riadokeszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a34f6-9e16-41a5-a180-38adf7177f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_duhos_hangok_ordibalas_kiabalas_hatasa_agyra_riadokeszultseg","timestamp":"2018. december. 13. 12:03","title":"Nem véletlen, ha „idegállapotba kerül”: ez történik az agyával, amikor valaki ordibálni kezd önnel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee05a149-bbb4-4536-b749-fbb56871b2d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri 2018-ra meghirdetett adományozási akciójában rekordmennyiségű – több mint 45 000 – könyv gyűlt össze. ","shortLead":"A Libri 2018-ra meghirdetett adományozási akciójában rekordmennyiségű – több mint 45 000 – könyv gyűlt össze. ","id":"20181212_Tobb_mint_45_ezer_konyvet_osztanak_szet_szegeny_gyerekek_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee05a149-bbb4-4536-b749-fbb56871b2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ff53eb-7b98-46be-8b7c-be805e3b1fe0","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Tobb_mint_45_ezer_konyvet_osztanak_szet_szegeny_gyerekek_kozott","timestamp":"2018. december. 12. 15:35","title":"Több mint 45 ezer könyvet osztanak szét szegény gyerekek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","shortLead":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","id":"20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23850ea9-47c5-4720-bb4a-68259ad4ed67","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Papíron még Vona a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. Mindez a hazai mémoldalakat is mozgósította.","shortLead":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg...","id":"20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c710a-b7dc-48f2-b796-84438f188ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","timestamp":"2018. december. 13. 09:33","title":"\"Rabszolgatörvény\": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]