[{"available":true,"c_guid":"74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad meglepődnie. Vázoljuk a Bugatti szervizdíjait.","shortLead":"Ha valaki több száz millió forintot költ el egy hiperautóra, annak az igen magas javítási költségeken sem szabad...","id":"20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74cb39e5-6954-4db6-b803-c7229d311550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2e60a6-f43d-472d-926f-c28427e6052c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_horror_szervizkoltsegek_az_5_millio_forintos_olajcsere_csak_a_beleposzint_bugatti","timestamp":"2018. december. 13. 13:21","title":"Horror szervizköltségek, az 5 millió forintos olajcsere csak a belépőszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek, több/nagyobb helyet is kínálnak a fájloknak.","shortLead":"Alaposan átalakította fizetős tárhelyre vonatkozó lehetőségeit a Google. A csomagok nem csak olcsóbbak lettek...","id":"20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2303ed47-89e5-4f8d-951e-a174894fda4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07090cd0-278e-46fe-8a59-b9af1ee95abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_felhoszolgaltas_felho_tarhely_webes_tarhely_google_one_fajltarolas_tarhely_vasarlas_arak","timestamp":"2018. december. 14. 11:33","title":"Magyarországra is megérkezett a Google új és (nagyon) olcsó tárhelyszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","shortLead":"Eddig azt gondoltuk, a 4 millió forintos iPhone-nál nem lesz extrémebb kiadás. Tévedtünk.","id":"20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32c2418d-c2d3-4d29-971a-ba0ce353d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d02bb48-3890-4bbc-9f32-64307fa22886","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_apple_iphone_xs_max_apple_watch_series_4_caviar_luxustelefon","timestamp":"2018. december. 13. 19:03","title":"Sokallja az 577 ezer forintot egy iPhone-ért? Akkor nézze meg a 6,1 millió forintos változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány szerint mindez azt jelenti, hogy Belgiumban cenzúra van.","shortLead":"A kormány szerint mindez azt jelenti, hogy Belgiumban cenzúra van.","id":"20181213_Guy_Verhofstadt_Orban_Viktor_plakat_kisbusz_Brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78dfdcc0-c917-4c86-9bf5-9a0ff4187a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e90476-872a-4afc-adbf-4296a2e13e2d","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Guy_Verhofstadt_Orban_Viktor_plakat_kisbusz_Brusszel","timestamp":"2018. december. 13. 18:25","title":"Eljárás indult Brüsszelben a magyar sofőr ellen, aki a kormány Verhofstadt-plakátos kisbuszát vezette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","shortLead":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","id":"20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d97ef8-f60c-48f8-a7eb-e3d03ff31bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","timestamp":"2018. december. 13. 19:07","title":"Politico: Kovács Zoltánnak fogalma sincs a sajtószabadságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","shortLead":"A lap szerint R. Szilveszter lesben állt, várta, hogy a nő a közelébe érjen, majd nekihajtott.","id":"20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b01d19-4716-4e6b-bb16-f09d98857ced","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Blikk_Biciklivel_gazolhatta_el_gyilkosa_a_soroksari_futonot","timestamp":"2018. december. 13. 21:20","title":"Blikk: Biciklivel gázolhatta el gyilkosa a soroksári futónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","shortLead":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","id":"20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed71510b-21ea-4685-95e3-dd0dd2072bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","timestamp":"2018. december. 14. 18:02","title":"Új vezetők a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","shortLead":"Tordai Bence élő közvetítése tekintélyes nézettséget hozott.","id":"20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acc77006-1093-4c7a-b903-d666612bdc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cea92b-2ca7-4f38-89b6-38aa3a6e0347","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_Facebook_ereje_millioan_lattak_Orban_feszult_arcat","timestamp":"2018. december. 13. 10:01","title":"A Facebook ereje: millióan látták Orbán feszült arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]