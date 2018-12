Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","shortLead":"Úgy tűnik, nincs esztendő Sting nélkül. Júliusban visszatér Budapestre.



","id":"20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7402cb43-5b7a-4ddf-bc52-6c8007b3a1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92829d98-9f3f-47d6-bf31-231a890f5c63","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Nyaron_megint_jon_Sting","timestamp":"2018. december. 17. 10:13","title":"Message In A Bottle: Nyáron megint jön Sting","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban jelen lévő nanduk ugyanis hatalmas étvággyal eszik fel a termést.","shortLead":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban...","id":"20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac4b8f-a45c-4ddb-8e26-b8bc1bff25c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:45","title":"Dél-amerikai vendégmadarak pusztítanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha 2-1-re kikapott Stuttgartban a német labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati...","id":"20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3e3ce-8519-4339-a66e-458a24c1c2f8","keywords":null,"link":"/sport/20181215_dardai_pal_hertha_stuttgart_bundesliga_foci","timestamp":"2018. december. 15. 17:51","title":"Gomez duplával mattolta Dárdaiékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe450ae-162a-45d6-a8b8-86cafdd3d81c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A vasárnapi, Boldog karácsonyt, Miniszterelnök Úr! elnevezésű tüntetésen lőtt hvg.-hu-s fotókból válogattunk. ","shortLead":"A vasárnapi, Boldog karácsonyt, Miniszterelnök Úr! elnevezésű tüntetésen lőtt hvg.-hu-s fotókból válogattunk. ","id":"20181217_Boldog_karacsonyt_Miniszterelnok_Ur_tuntetes_kepei_Nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abe450ae-162a-45d6-a8b8-86cafdd3d81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fac066-0830-4739-b697-814f0856e017","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181217_Boldog_karacsonyt_Miniszterelnok_Ur_tuntetes_kepei_Nagyitas","timestamp":"2018. december. 17. 10:45","title":"Szél Bernadették útja a Hősök terétől a Kunigunda utcáig - Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stop, Last Christmas!","shortLead":"Stop, Last Christmas!","id":"20181215_231_brit_kocsmaban_betiltottak_az_egyik_legnagyobb_karacsonyi_slagert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaa9f739-235a-47ba-a61e-6748319a3960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b68adb-a826-4ad7-a6df-5caa45877998","keywords":null,"link":"/elet/20181215_231_brit_kocsmaban_betiltottak_az_egyik_legnagyobb_karacsonyi_slagert","timestamp":"2018. december. 15. 15:44","title":"231 brit kocsmában betiltották az egyik legnagyobb karácsonyi slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt és valós elvárásoknak. Például jóval több ételt veszünk és készítünk el annál, mint amennyi valóban el is fogy az ünnepi asztalnál. Megválaszoljuk a nagy kérdést: idén hogyan kerüljük el a szokásos, frusztráló hibákat? ","shortLead":"A karácsonyi ünnepek környékén különösen hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat, próbálunk megfelelni különböző vélt...","id":"spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92e2dcee-e018-407c-b423-2d9941a6dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1dd825-3285-400d-a569-42a7091e473b","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20181214_4_stresszcsokkento_tipp__igy_keszuljon_fel_fajdalommentesen_az_unnepekre","timestamp":"2018. december. 17. 07:30","title":"4 stresszcsökkentő tipp – így készüljön fel fájdalommentesen az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első három tiltakozó akció kevesebb embert mozgatott meg. ","shortLead":"Az első három tiltakozó akció kevesebb embert mozgatott meg. ","id":"20181216_Szamot_nem_tudunk_mondani_de_mutatjuk_ennyien_tuntetnek_a_toloratorveny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe2c58-5e1c-4862-b927-06265d44d9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553a49a1-f992-4a29-bd19-49c13d7df91d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_Szamot_nem_tudunk_mondani_de_mutatjuk_ennyien_tuntetnek_a_toloratorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 16. 17:27","title":"Számot nem tudunk mondani, de mutatjuk: ennyien tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126c9aeb-56f2-4610-983b-2b6011e64045","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezrek vonulnak az Alkotmány utcába, a Parlament közelébe. A rabszolgatörvény visszavonását követelik.","shortLead":"Ezrek vonulnak az Alkotmány utcába, a Parlament közelébe. A rabszolgatörvény visszavonását követelik.","id":"20181216_Aprilis_ota_nem_mentek_annyian_az_utcara_mint_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=126c9aeb-56f2-4610-983b-2b6011e64045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb40c7f9-db3b-452f-a1e3-ba2baf78d0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Aprilis_ota_nem_mentek_annyian_az_utcara_mint_most","timestamp":"2018. december. 16. 16:28","title":"Április óta nem mentek annyian az utcára, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]