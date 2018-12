Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","shortLead":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","id":"20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44569702-c601-4feb-b6f3-2e2a5e9ec08c","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","timestamp":"2018. december. 17. 14:37","title":"Az MTVA helyett Kálmán Olga olvasta fel a tüntetők öt pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad01215d-17bc-4845-a366-2ceaba9a1aca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína kiterjesztené a sci-fikbe illő társadalmi megfigyelőrendszerét a tudósokra, hogy visszaszorítsa a tudományos életben tapasztalható vissaélések és csalások mértékét.","shortLead":"Kína kiterjesztené a sci-fikbe illő társadalmi megfigyelőrendszerét a tudósokra, hogy visszaszorítsa a tudományos...","id":"20181217_kina_megfigyeles_kutato_tudos_tarsadalmi_kreditrendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad01215d-17bc-4845-a366-2ceaba9a1aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c334c8e1-ac80-4e67-94bf-47a1e1a31642","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_kina_megfigyeles_kutato_tudos_tarsadalmi_kreditrendszer","timestamp":"2018. december. 17. 12:03","title":"Totális megfigyelés: Kína rendszere odacsaphat a trükköző tudósoknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4474ee6-aaaf-4dfb-9227-b9a248eebbf2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindhárman a vasút dolgozói. A balesetben kilencen meghaltak. ","shortLead":"Mindhárman a vasút dolgozói. A balesetben kilencen meghaltak. ","id":"20181217_Orizetbe_vettek_harom_embert_a_torokorszagi_vonatbaleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4474ee6-aaaf-4dfb-9227-b9a248eebbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391ef82c-b5b1-4fac-9ee0-d07ae3cef09f","keywords":null,"link":"/vilag/20181217_Orizetbe_vettek_harom_embert_a_torokorszagi_vonatbaleset_miatt","timestamp":"2018. december. 17. 20:33","title":"Őrizetbe vettek három embert a törökországi vonatbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál menedzser azonnal elhagyta a klubot.","shortLead":"A portugál menedzser azonnal elhagyta a klubot.","id":"20181218_kirugas_jose_muourinho_manchester_united","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ea8639-8214-4c81-a8a9-cbdf67928803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb1c007-9de1-4ce8-873e-2197c572db4a","keywords":null,"link":"/sport/20181218_kirugas_jose_muourinho_manchester_united","timestamp":"2018. december. 18. 11:00","title":"Kirúgta Mourinhót a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b8b0b8-a412-4c8e-bb72-b9a7563793a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthon elkerülte a demonstráló tömeget Orbán Viktor, de Bécsben lehet, hogy találkozik néhánnyal.","shortLead":"Itthon elkerülte a demonstráló tömeget Orbán Viktor, de Bécsben lehet, hogy találkozik néhánnyal.","id":"20181218_Tuntetokkel_talalkozhat_Orban_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0b8b0b8-a412-4c8e-bb72-b9a7563793a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dea3cc4-4818-4ca8-9c9c-6b19f1634e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Tuntetokkel_talalkozhat_Orban_Becsben","timestamp":"2018. december. 18. 10:38","title":"Tüntetőkkel találkozhat Orbán Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás alapján fizetett összeg, lakáscélú munkáltatói támogatás – mit érdemes kifizetni még idén, a 2019-es szja-szabályok hatályba lépése előtt? Ezt gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Százezer forint éves keretösszeget meg nem haladóan adott pénzösszeg, helyibérlet-juttatás, a tagnak útnyilvántartás...","id":"20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bfeffd-496a-482a-8fe8-339670604ef3","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Cafeteria_ezeket_a_tamogatasokat_eri_meg_meg_az_uj_ev_elott_kiszorni","timestamp":"2018. december. 17. 10:30","title":"Cafeteria: ezeket a támogatásokat éri meg még az új év előtt kiszórni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik el, de a képviselők ezt vitatják, nem hajlandók kijönni, amíg be nem olvassák a követeléseiket. Szél Bernadett minden ellenzéki képviselőt a Kunigunda utcába hív.","shortLead":"Miután bejutottak, rövid időn belül azzal fenyegették őket, hogy közérdekű üzem megzavarásának bűncselekményét követik...","id":"20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=843dcd08-53e3-43dd-a602-64ad6775ad13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52168c5-2095-4219-82ad-f7ebb14f564b","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Hadhazye_es_Szel_bejutottak_az_MTVA_szekhazba","timestamp":"2018. december. 16. 21:33","title":"Hadházy és Szél már két órája az MTVA székházban - addig maradnak, amíg be nem olvassák a petíciót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan várható","shortLead":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan...","id":"20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df44fb60-7cd0-4695-ab9c-6608f2ab3bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","timestamp":"2018. december. 16. 15:40","title":"Helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]