[{"available":true,"c_guid":"cd00c50d-6c33-48ea-b68d-33dae0917338","c_author":"Törley Kft.","category":"brandcontent","description":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi ötleteinek köszönhetően mégis az ő neve vált a magyar pezsgőkészítés szinonimájává. Hogy hogyan? Erről olvashat cikkünkben.","shortLead":"Bár francia konkurenciáját maga hozta be az országba, a nehézségek ellenére, újszerű gondolkodásának és forradalmi...","id":"20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd00c50d-6c33-48ea-b68d-33dae0917338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bc759e-8057-419c-9594-dffd8c64a94e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181121_Egy_magyar_vallalkozozseni_aki_jobb_pezsgot_csinalt_mint_az_addig_ismert_franciak","timestamp":"2018. december. 17. 13:25","title":"Konkurenciát csinált magának, rámehetett volna a cége, mégis világhírű lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","shortLead":"Jövőre lassulhat a lakásárak emelkedése, de azért olcsóbb ingatlanokra nem érdemes még egy ideig számítani.","id":"20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401d86cf-e7dd-4bde-a2c0-30147af2e287","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181217_Meddig_tudnak_meg_tovabb_dragulni_a_lakasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:18","title":"Meddig tudnak még tovább drágulni a lakások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","shortLead":"A Reuters, a New York Times, a BBC és a Guardian is kiemelten foglalkozik a magyarországi eseményekkel. ","id":"20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d40f18b-872f-4924-ad5f-8f2cd3a89e18","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_A_fel_vilag_a_budapesti_tuntetesekrol_ir","timestamp":"2018. december. 17. 15:56","title":"A fél világ a budapesti tüntetésekről ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő október végéig lehet fizetni a mostani 500 forintossal.","shortLead":"Jövő október végéig lehet fizetni a mostani 500 forintossal.","id":"20181217_Februartol_jonnek_az_uj_500_forintosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b13c5a8-154e-4279-b645-f5b405c0a9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1ae8b-8b8e-4a37-996e-a471122dd9e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Februartol_jonnek_az_uj_500_forintosok","timestamp":"2018. december. 17. 14:44","title":"Februártól jönnek az új 500 forintosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők küldöttsége kijött, hogy megnyugtassa a tömeget és elmondják, mire jutottak. ","shortLead":"Másfél órával azután, hogy bementek az MTVA-székházba beolvasni a tüntetők petícióját, az ellenzéki képviselők...","id":"20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703449a-4e1b-40c9-b627-8d5c1feacee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c9bc44-5802-470a-a329-2dd76caef7a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Szel_Minden_ellenzeki_kepviselo_jojjon_az_MTVA_szekhazhoz_mert_most_itt_van_dolga","timestamp":"2018. december. 16. 23:25","title":"Szél: \"Minden ellenzéki képviselő jöjjön az MTVA székházhoz, mert most itt van dolga!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti. Egy amerikai nővel épp ez történt.","shortLead":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti...","id":"20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7092933-adfa-493a-8a2f-7b56faa7d7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","timestamp":"2018. december. 17. 15:03","title":"Az óceán közepén hánykolódott a nő, akit állítása szerint az iPhone-ja mentett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","shortLead":"Bankjegyekre, pénzérmékre írják rá Simicska legendás mondatát. ","id":"20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb71943-ca43-4943-a761-fda0eb339f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f437a06-2b7b-4bde-8ad2-892a1601f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Penzeken_is_terjed_a_tuntetesek_fo_jelszava__foto","timestamp":"2018. december. 18. 09:41","title":"Pénzeken is terjed a tüntetések fő jelszava - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785be2bc-3148-4900-b71f-796b104ca751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2016-os amerikai elnökválasztás idején Moszkva feltételezhetően valamennyi közösségi médiumot igénybe vette a választás befolyásolására - állítja két jelentés, amelyből hétfőn kerültek nyilvánosságra részletek az amerikai sajtóban. Az egyikben arról is szó esik, hogy a hackerek napjainkban is gőzerővel dolgoznak. ","shortLead":"A 2016-os amerikai elnökválasztás idején Moszkva feltételezhetően valamennyi közösségi médiumot igénybe vette...","id":"20181217_amerikai_elnokvalasztas_orosz_beavatkozas_donald_trump_orosz_hackerek_politikai_kampany_internet_research_agency_orosz_trollok_facebook_instagram_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=785be2bc-3148-4900-b71f-796b104ca751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0498e56-c5fe-4736-94b8-92b3dcb684ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_amerikai_elnokvalasztas_orosz_beavatkozas_donald_trump_orosz_hackerek_politikai_kampany_internet_research_agency_orosz_trollok_facebook_instagram_twitter","timestamp":"2018. december. 17. 19:03","title":"Új jelentések: az oroszok minden platformon terítették a propagandát, hogy Trumpot győzelemre segítsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]