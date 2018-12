Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"572fefd3-7c52-4156-9b92-99991601d798","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A perfekcionizmus egyre gyakoribb a fiatalabb generációk körében – állapította meg egy pszichológiai szaklapban megjelent tanulmány. Az University of Bath és a York St. John University kutatói három típusú perfekcionistát különböztettek meg: az önirányút, akinek irracionális vágya van arra, hogy tökéletes legyen; a szociális perfekcionistát, vagyis egy közösség túlzó elvárásainak megfelelni akarót, illetve a más-irányút, aki másoktól várja el az irreális célok teljesítését.","shortLead":"A perfekcionizmus egyre gyakoribb a fiatalabb generációk körében – állapította meg egy pszichológiai szaklapban...","id":"20181217_Oniranyu_szocialis_vagy_masiranyu_te_melyik_tipusu_onsorsronto_perfekcionista_vagy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=572fefd3-7c52-4156-9b92-99991601d798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf6df04-9d7a-4bd4-ad91-7a9bbd301d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181217_Oniranyu_szocialis_vagy_masiranyu_te_melyik_tipusu_onsorsronto_perfekcionista_vagy","timestamp":"2018. december. 18. 15:00","title":"Önirányú, szociális vagy más-irányú: te melyik típusú önsorsrontó perfekcionista vagy?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","shortLead":"Balásy Gyula vállalkozásai megint jól jártak.","id":"20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c595a40c-be2e-4ba3-a908-f2918c76c3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8050bd-5696-4da7-b242-37d4fe751321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_22_millio_forintert_karacsonyozik_az_ITM_jol_ismert_ceg_nyerte_el_a_szervezest","timestamp":"2018. december. 19. 14:53","title":"22 millió forintért karácsonyozik az ITM, jól ismert cég nyerte el a szervezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"","category":"elet","description":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanításától – derül ki a HVG által megkérdezett bencés atyák és evangélikus püspök helyzetértékeléséből.","shortLead":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi...","id":"20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591710dc-79d3-48fc-9d44-eb1ce106fa83","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Fabinyi: Nem kell a kormány bosszúállását feltételezni segítő szándékú vélemény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186215b-8957-4ca0-8406-a6d7a9be58eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul pont New Yorkban történt az eset, ahol a sorozat játszódott.","shortLead":"Ráadásul pont New Yorkban történt az eset, ahol a sorozat játszódott.","id":"20181220_Vad_talalgatasba_kezdtek_a_rajongok_miutan_egyutt_lattak_a_Jo_baratok_sztarjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d186215b-8957-4ca0-8406-a6d7a9be58eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1543f1a4-16aa-4a9d-8a33-88f990faba12","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Vad_talalgatasba_kezdtek_a_rajongok_miutan_egyutt_lattak_a_Jo_baratok_sztarjait","timestamp":"2018. december. 20. 11:58","title":"Vad találgatásba kezdtek a rajongók, miután együtt látták a Jó barátok sztárjait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple alkalmazásboltja még 2008-ban indult el, akkor sokan nem reméltek tőle semmit. De indítói már az elején sejtették, hogy nagyot szól majd az újdonság.","shortLead":"Az Apple alkalmazásboltja még 2008-ban indult el, akkor sokan nem reméltek tőle semmit. De indítói már az elején...","id":"20181220_steve_jobs_joslata_apple_app_store_alkalmazas_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15285fba-7eef-46b7-a74b-57d7a67e73e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_steve_jobs_joslata_apple_app_store_alkalmazas_ios","timestamp":"2018. december. 20. 10:03","title":"Hát, ez bejött: Steve Jobs már 2008-ban megjósolta, mekkorát szól majd az App Store","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont, úgy tűnik, hamar véget fog érni.","shortLead":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. Ez viszont...","id":"20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36553af8-8ba3-41fb-8d9b-80329c81481f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 18. 17:43","title":"Mára is bepróbálkoztak egy tüntetéssel, de csak pár tucatnyian mentek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f427b-c095-4f80-948a-bdfa8a1fc280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körülbelül 400 ezer évig kéne dolgoznia, hogy kifizesse a kárt, ezért besegítettek páran. ","shortLead":"Körülbelül 400 ezer évig kéne dolgoznia, hogy kifizesse a kárt, ezért besegítettek páran. ","id":"20181220_ferrari_baleset_tajvan_penzgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=437f427b-c095-4f80-948a-bdfa8a1fc280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3456d0df-652e-4ea1-b448-e665d62181f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_ferrari_baleset_tajvan_penzgyujtes","timestamp":"2018. december. 20. 10:28","title":"Összedobják a pénzt a sofőrnek, aki összetört három Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, vagyis névleg kiszáll a Schmidt Mária, illetve családja érdekeltségébe tartozó társaságból – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket az ellenzéki országgyűlés képviselő megerősítette, és azzal indokolta döntését, hogy ezzel akar tiszta helyzetet teremteni. Forrásaink viszont látszatintézkedésnek tartják a lépést, amivel Ungár megpróbál messzebb lépni a kínosan NER-közelébe sodródott cégtől, szerintük ha komolyan gondolná, akkor simán eladhatta volna a tulajdoni hányadát.","shortLead":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját...","id":"20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e2752-e6c8-4438-9ad7-19070dbb35af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","timestamp":"2018. december. 19. 14:00","title":"Ungár Péter szimbolikusan kiszáll a milliárdos családi cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]