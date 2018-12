Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hú-há,hú-há.","shortLead":"Hú-há,hú-há.","id":"20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780b2fcf-469d-4c17-b62d-409974f8ce0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4311214f-f8bc-4eab-996b-0bf3121ec898","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Leslie_Mandokit_a_NER_majdnem_leszoktatta_a_sajtoszabadsagrol_a_nemetek_kenytelenek_visszaszoktatni","timestamp":"2018. december. 26. 11:45","title":"Leslie Mandokit a NER majdnem leszoktatta a sajtószabadságról, a németek kénytelenek visszaszoktatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b039662-589c-41a4-b970-fd4ae15c2b56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bazilikánál rendezett adventi vásárban adtak elő átdolgozott dalokat, mire a biztonsági szolgálat körbeállta őket. ","shortLead":"A Bazilikánál rendezett adventi vásárban adtak elő átdolgozott dalokat, mire a biztonsági szolgálat körbeállta őket. ","id":"20181225_Nem_tetszett_a_biztonsagi_oroknek_hogy_a_hajlektalanokrol_enekel_egy_korus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b039662-589c-41a4-b970-fd4ae15c2b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04350a2-072c-4504-9de7-b5273e163ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_Nem_tetszett_a_biztonsagi_oroknek_hogy_a_hajlektalanokrol_enekel_egy_korus","timestamp":"2018. december. 25. 21:40","title":"Nem tetszett a biztonsági őröknek, hogy a hajléktalanokról énekel egy kórus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","shortLead":"Ennek a német autógyártónak abszolút nincs túlbonyolítva az emblémája, melynek most felfedjük az eredetét.","id":"20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e988eb7f-514e-47fe-bf1a-41357d32e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bb0ed9-7acc-4fe7-b589-c8ff5138410e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_egy_autos_logo_amit_mindenki_latott_mar_de_csak_kevesen_ismernek_igazan_audi_bmw_mercedes","timestamp":"2018. december. 27. 06:41","title":"Egy autós logó, amit mindenki látott már, de csak kevesen ismernek igazán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrök ki is mentek a helyszínre.\r

\r

","shortLead":"A rendőrök ki is mentek a helyszínre.\r

\r

","id":"20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238fca8-bf04-4e88-8eef-196fe6abaab7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","timestamp":"2018. december. 26. 18:43","title":"Kihívta egy kilencéves fiú a rendőrséget: nem tetszettek neki az ajándékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök a Szíriában éjszaka végrehajtott, Izraelnek tulajdonított légicsapásra utalva.\r

\r

","shortLead":"Izrael továbbra is támadóan lép fel Irán szíriai térnyerése ellen - jelentette ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a8308e-0a8c-4076-be56-7f8744c74609","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Netanjahu_Izrael_tovabbra_is_tamadni_fogja_Iran_sziriai_erdekeltsegeit","timestamp":"2018. december. 26. 18:19","title":"Netanjahu: Izrael továbbra is támadni fogja Irán szíriai érdekeltségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a489765d-19a4-4aa7-b6cd-6f82a84efa9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszakécskei rendőrök őrizetbe vettek egy 23 éves helyi lakost, aki közveszély okozása kísérletével és rongálással gyanúsítható.\r

","shortLead":"A tiszakécskei rendőrök őrizetbe vettek egy 23 éves helyi lakost, aki közveszély okozása kísérletével és rongálással...","id":"20181225_Benzinkuton_gyujtogatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a489765d-19a4-4aa7-b6cd-6f82a84efa9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec00a4-0a1a-4c0f-855c-1bfcb3d50b95","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_Benzinkuton_gyujtogatot","timestamp":"2018. december. 25. 11:47","title":"Benzinkúton gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább negyvenhárman vesztették életüket és legalább tízen megsebesültek a Kabulban egy kormányhivatal elleni támadásban, amelynek során civilek százait ejtették túszul ismeretlen fegyveresek - közölte kedden az afgán egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Legalább negyvenhárman vesztették életüket és legalább tízen megsebesültek a Kabulban egy kormányhivatal elleni...","id":"20181225_Ujabb_veres_merenylet_tortent_Kabulban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8bd27-f974-412e-bd6a-a6cd087f6b24","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Ujabb_veres_merenylet_tortent_Kabulban","timestamp":"2018. december. 25. 11:34","title":"Újabb véres merényletet követtek el Kabulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181226_Beremenyi_Geza_Mindenki_ott_lesz_az_unnepi_asztalnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=519bf570-efb3-4df2-b57e-21398b60113b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e93a04-3a7f-42de-9875-a3b5b30cf3e9","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Beremenyi_Geza_Mindenki_ott_lesz_az_unnepi_asztalnal","timestamp":"2018. december. 26. 19:43","title":"Bereményi Géza: „Mindenki ott lesz az ünnepi asztalnál!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]