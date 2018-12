Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig jóval kevesebből és jóval hamarabb meglehetett volna. ","shortLead":"Pedig jóval kevesebből és jóval hamarabb meglehetett volna. ","id":"20181227_9_milliard_ment_el_eddig_az_ejegyre_de_a_rendszer_sehol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3e5e85c-5ef9-47ca-b7e7-d4bddee5d8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa8e2996-8993-4f79-a2fd-4895bebe421f","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_9_milliard_ment_el_eddig_az_ejegyre_de_a_rendszer_sehol","timestamp":"2018. december. 27. 10:31","title":"9 milliárd ment el eddig az e-jegyre, de a rendszer sehol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f26062-8c45-4f2a-8ffc-9b5b76967d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Lezuhant egy autó a Sió hídjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","shortLead":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","id":"20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8266166e-fcd6-4993-8412-898e2d6db64c","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Azt hitte, hogy háborúban van, késsel támadt egy 90 éves beteg a kórházi nővérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon nem örülnek, hogy az elnök csak úgy beállított. ","shortLead":"Nagyon nem örülnek, hogy az elnök csak úgy beállított. ","id":"20181227_Kiakadtak_az_iraki_politikusok_Trump_varatlan_latogatasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8727fd0f-e764-44d6-95c2-edb40452820a","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Kiakadtak_az_iraki_politikusok_Trump_varatlan_latogatasan","timestamp":"2018. december. 27. 05:43","title":"Kiakadtak az iraki politikusok Trump váratlan látogatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapban még 41 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Most – a túlóratörvény és az azt követő tüntetések után – ez a szám 30 százalékra csökkent.","shortLead":"Az elmúlt hónapban még 41 százalék mondta azt, hogy elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok. Most –...","id":"20181228_Hatalmasat_nott_az_elegedetlenek_tabora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39cb62e4-018a-47b9-8227-0dd55c522923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b9f2f5-eaa5-4ace-b3b1-491b2e687075","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hatalmasat_nott_az_elegedetlenek_tabora","timestamp":"2018. december. 28. 08:37","title":"Hatalmasat nőtt az elégedetlenek tábora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6881b7c6-ff24-4881-a145-85fd2d618e50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakókat ismét evakuálták az épületből, hogy az egészet tüzetesen átvizsgálják. ","shortLead":"A lakókat ismét evakuálták az épületből, hogy az egészet tüzetesen átvizsgálják. ","id":"20181227_Hibas_betonfal_miatt_kezdett_repedni_a_frissen_epult_sydneyi_toronyhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6881b7c6-ff24-4881-a145-85fd2d618e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19c8532-d3bb-4b70-bd93-03fe54b259e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_Hibas_betonfal_miatt_kezdett_repedni_a_frissen_epult_sydneyi_toronyhaz","timestamp":"2018. december. 27. 11:32","title":"Hibás betonfal miatt kezdett repedni a frissen épült sydney-i toronyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrök ki is mentek a helyszínre.\r

\r

","shortLead":"A rendőrök ki is mentek a helyszínre.\r

\r

","id":"20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb32642-3118-4000-9728-bedf818d1db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a238fca8-bf04-4e88-8eef-196fe6abaab7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Kihivta_egy_kilenceves_fiu_a_rendorseget_nem_tetszettek_neki_az_ajandekok","timestamp":"2018. december. 26. 18:43","title":"Kihívta egy kilencéves fiú a rendőrséget: nem tetszettek neki az ajándékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon? Meg lehet-e akadályozni, hogy a „felszabadított” áldozat ne kerüljön ismét csapdahelyzetbe? És mit kockáztat az, aki megtöri a hallgatást, és beszélni kezd?","shortLead":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon...","id":"20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a874af7-84f5-4923-a1ba-1a6fd4e7a828","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","timestamp":"2018. december. 27. 21:00","title":"Azt ígérik neki, családja lesz, aztán rádöbben, hogy átverték, és már rabszolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]