Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gonosz birodalmában a rombolás lett az érték. Spirál ez, lefelé tart, mégsem vezet sehova – foglalja össze a magyar közéletet Lovasi András, aki Lackfi Jánossal közösen adott interjút a valaszonline.hu-nak. A költő szerint nem az Antikrisztus uralma alatt élünk, és nincs vége a demokráciának.\r

\r

","shortLead":"A gonosz birodalmában a rombolás lett az érték. Spirál ez, lefelé tart, mégsem vezet sehova – foglalja össze a magyar...","id":"20181226_Lovasi_Mi_az_a_pedellusi_duh_amellyel_a_nem_fideszesekbe_folyamatosan_sulykoljak_hogy_eltevelyedett_korcsok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5310bc1-3fc3-484b-a9f0-e4887e446980","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Lovasi_Mi_az_a_pedellusi_duh_amellyel_a_nem_fideszesekbe_folyamatosan_sulykoljak_hogy_eltevelyedett_korcsok","timestamp":"2018. december. 26. 17:26","title":"Lovasi: Mi az a pedellusi düh, amellyel a nem fideszesekbe folyamatosan sulykolják, hogy eltévelyedett korcsok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik” – szűri le a közelmúlt tapasztalatait Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30175287-612e-4397-b981-17d6e237e599","keywords":null,"link":"/gazdasag/201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","timestamp":"2018. december. 27. 10:15","title":"Kornai János: Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék. Néhány lelkes videojátékos azonban megszerezte és 27 év után letölthetővé tette.","shortLead":"Az első SimCity még a Nintendo korabeli gépén lett volna játszható, de végül soha nem is lett belőle kész termék...","id":"20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2245bbc0-e43b-4464-977b-c95514421eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728384f-cfbb-46af-82f2-205a0006333c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_simcity_nintendo_nes_snes_varosepitos_jatek","timestamp":"2018. december. 28. 13:03","title":"Itt a játék, amire 27 évet vártak a rajongók, most ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","shortLead":"A miniszterelnök maga felügyeli az összes minisztérium és egyéb kormányszerv létszámgazdálkodását.","id":"20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc2959e-0aac-41db-90a7-8ce7479866e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Orban_Viktor_maga_lesz_a_foszemelyzetis","timestamp":"2018. december. 28. 09:56","title":"Orbán Viktor maga lesz a főszemélyzetis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","shortLead":"Megerősödik a szél, a hegyekben havas eső sem kizárt.","id":"20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd5e1d8-6185-4c74-9eb4-7f8287195aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f661799-467b-4bb1-a8cf-f458fbe0e428","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Felhos_sokfele_nyirkos_lesz_az_ev_utolso_hetvegeje","timestamp":"2018. december. 27. 17:37","title":"Felhős, sokfelé nyirkos lesz az év utolsó hétvégéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai újraegyesítési minisztérium pénteken.","shortLead":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai...","id":"20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a74b-0209-4b59-bf4a-62226ea2134c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","timestamp":"2018. december. 28. 13:53","title":"Közel 1000 észak-koreai menekült adatát lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","shortLead":"A kábítószert páncélozott járművekkel, fegyveres kísérettel szállították a helyszínre.","id":"20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4633a3-e02b-4f60-93e6-1fbf1d2e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb949b-0378-45b2-aea7-41cba2ef06f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Tobb_mint_harom_tonna_drogot_egetett_el_a_nemet_rendorseg","timestamp":"2018. december. 27. 18:29","title":"Több mint három tonna drogot égetett el a német rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","shortLead":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","id":"20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8266166e-fcd6-4993-8412-898e2d6db64c","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Azt hitte, hogy háborúban van, késsel támadt egy 90 éves beteg a kórházi nővérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]