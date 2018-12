Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai újraegyesítési minisztérium pénteken.","shortLead":"Csaknem ezer, Dél-Koreába menekült észak-koreai személyes adatait szerezték meg hekkerek – közölte a dél-koreai...","id":"20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a00f12c-4641-42b8-9f96-fe9686bff63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab7a74b-0209-4b59-bf4a-62226ea2134c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_Kozel_1000_eszakkoreai_menekult_adatat_loptak_el","timestamp":"2018. december. 28. 13:53","title":"Közel 1000 észak-koreai menekült adatát lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gazdasági bűncselekmények vádjával életfogytiglani börtönt kapott Ma Csien, a kínai kémelhárítás egykori főnöke. A Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár és és államfő által kezdett korrupcióellenes kampány során már egymillió embert nbntettek meg. ","shortLead":"Gazdasági bűncselekmények vádjával életfogytiglani börtönt kapott Ma Csien, a kínai kémelhárítás egykori főnöke. A Hszi...","id":"20181227_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d065ff0a-4a9a-493e-99d2-95d683afb74b","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_","timestamp":"2018. december. 27. 14:05","title":"Életfogytiglani börtönre ítélték a kínai kémelhárítás volt főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","shortLead":"Egy helyi lap szerint túszejtés és lövöldözés is volt.","id":"20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91893014-bfe2-43df-be67-5c36ed98481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b23dd86-256b-4ad7-b139-59d481cce84c","keywords":null,"link":"/vilag/20181227_Szerzeteseket_sebesitettek_meg_rablok_egy_becsi_templomban","timestamp":"2018. december. 27. 18:54","title":"Szerzeteseket sebesítettek meg rablók egy bécsi templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","shortLead":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","id":"20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d25700-8d2f-4350-8944-49ce5765603b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","timestamp":"2018. december. 28. 11:24","title":"Konvektorcserére ad pénzt jövőre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","shortLead":"Az idős férfi a nála lévő késsel mintegy 25 centis vágást ejtett a nővér kezén. A kórházi dolgozót órákig műtétték.","id":"20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8266166e-fcd6-4993-8412-898e2d6db64c","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Azt_hitte_hogy_haboruban_van_kessel_tamadt_egy_90_eves_beteg_a_korhazi_noverre","timestamp":"2018. december. 27. 12:14","title":"Azt hitte, hogy háborúban van, késsel támadt egy 90 éves beteg a kórházi nővérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 24.hu egyik cikkére reagálva közölte az alapítványok vagyonkezelője, hogy december közepén szerződést bontottak az épületben éttermet és kávézót is üzemeltető Zsidai Roy cégével. ","shortLead":"A 24.hu egyik cikkére reagálva közölte az alapítványok vagyonkezelője, hogy december közepén szerződést bontottak...","id":"20181228_Kitettek_Zsidai_Roy_ettermet_az_MNB_epuletebol_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4587478-0f65-4b56-92b1-1d9184e7b210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5ec138-4e73-49a7-b9c0-b1a6c7a3be07","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Kitettek_Zsidai_Roy_ettermet_az_MNB_epuletebol_a_Varban","timestamp":"2018. december. 28. 14:41","title":"Kitették Zsidai Roy éttermét az MNB épületéből a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat népszerűnek bizonyult.","shortLead":"Jövőre újabb 10 kormányablakbuszt állítanak üzembe, miután a kisebb településeken alkalmazott buszos ügyfélszolgálat...","id":"20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb31186-ed75-4d36-8feb-525f7be536ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62940e5a-e24b-4d4f-a9e1-27998b8c3353","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Tudta_hogy_letezik_kormanyablakbusz_Most_lett_belole_meg_tiz","timestamp":"2018. december. 28. 13:00","title":"Tudta, hogy létezik kormányablakbusz? Most lett belőle még tíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","shortLead":"A pokoli jelző vélhetően teljesen megérdemelt egy 806 lóerős autó esetében.","id":"20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9200d0-21fc-4475-b941-98c1fa07524f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eab2102-c297-4bc8-a02c-a38b9d321817","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Talalo_az_infernalis_jelzo_erre_a_tuningolt_MercedesAMG_GLE_63_Sre","timestamp":"2018. december. 27. 13:50","title":"Találó az infernális jelző erre a tuningolt Mercedes-AMG GLE 63 S-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]