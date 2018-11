Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","shortLead":"A fiatal sepsiszentgyörgyi lovastól visszavonták a címet, el is tiltották.","id":"20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c344a18-3794-4cfb-9a0b-1866de914ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27fe73a-1010-4fd5-8ef5-5b77d822f081","keywords":null,"link":"/sport/20181107_doppingolt_loval_nyert_a_kishuszar_vagta_gyoztese","timestamp":"2018. november. 07. 21:31","title":"Doppingolt lóval nyert a Kishuszár Vágta győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol majd. Ezek közül néztük meg az érdekesebbeket.","shortLead":"Márciusban újabb nagy frissítőcsomagot ad ki a Windows 10-hez a Microsoft, amibe jó néhány új funkciót is belepakol...","id":"20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4943941-efd6-47d5-9008-b466eecf2425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb68c00b-815c-46ef-b261-039ff70c136a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_windows_10_19h1_frissites_windows_insider_program","timestamp":"2018. november. 09. 16:03","title":"Ilyen lesz tavasztól a Windows 10: kiadták a nagy frissítőcsomag első előzetesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az országok kormányai azon tanakodnak, hogy hány százalékkal és melyik évtized végére kellene csökkenteni a károsanyag-kibocsátás mértékét, addig mi akár ebben a pillanatban is elkezdhetjük védeni a bolygót. Ehhez mutatunk 10 dolgot, amit mától bevezethet saját életébe ön is.","shortLead":"Miközben az országok kormányai azon tanakodnak, hogy hány százalékkal és melyik évtized végére kellene csökkenteni...","id":"20181108_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_globalis_felmelegedes_mit_tehetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1997f8-2ceb-4f84-854e-f81a706ffce1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_klimavaltozas_eghajlatvaltozas_globalis_felmelegedes_mit_tehetek","timestamp":"2018. november. 08. 08:03","title":"Ne várjon a csodára: 10 dolog, amellyel ön is megmentheti a Földet a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cfc8b0-43ef-47b0-b3e3-e657ca636ecf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok esetben a tudósok életét és halálát is olyan rejtélyek szövik át, amelyekre csak évtizedekkel vagy akár évszázadokkal később kapunk magyarázatot. Vagy soha. A Halálos hírszerzés című dokumentumfilm-sorozat kutatók és tudósok halálának körülményeit tárja fel, amelyek bioterrorizmussal, illegális emberkísérletekkel és titkosszolgálatok tevékenységeivel köthetők össze.","shortLead":"Sok esetben a tudósok életét és halálát is olyan rejtélyek szövik át, amelyekre csak évtizedekkel vagy akár...","id":"20181107_halalos_hirszerzes_hires_tudosok_rejtelyes_halalesetek_dokumentumfilm_tudomany_viasat_history","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01cfc8b0-43ef-47b0-b3e3-e657ca636ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9335c43-2f30-4152-a8c4-713fb4836b8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_halalos_hirszerzes_hires_tudosok_rejtelyes_halalesetek_dokumentumfilm_tudomany_viasat_history","timestamp":"2018. november. 07. 19:03","title":"Tudósok, akik rejtélyes ügyekben kutakodtak – aztán rejtélyes körülmények között meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul a kelet-ukrajnai háborúba. A fronton zajló eseményekről videonaplót vezet, mobilos felvételeiből és az életéért imádkozó édesanyjáról Csuja László pedig dokumentumfilmet készít. Villáminterjú a Kilenc hónap háború rendezőjével.","shortLead":"Egy kárpátaljai fiú bizonyítani akar, vagyis inkább keresi a helyét a világban. Ezért úgy dönt, hogy bevonul...","id":"20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3d16fa0-a7f0-4841-8246-c103dfa6d7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a591e88d-c7ab-4d6b-819a-f38ee10b7414","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_A_kollektiv_retteges_Karpataljat_is_elerte_a_haboruban","timestamp":"2018. november. 09. 11:30","title":"A kollektív rettegés Kárpátalját is elérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot az alabamai nyugdíjalap és a birminghami tűzoltók és rendőrök nyugdíjalapja New Yorkban.","shortLead":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot...","id":"20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7686ba-ee68-47b4-bcc4-6a7b64ced66b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","timestamp":"2018. november. 08. 15:42","title":"„Átverés, kizsákmányolás”: súlyos pert akasztottak a Ryanair-vezér nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","shortLead":"A férfi a vád szerint rendszeresen szexuálisan bántalmazta az intézmény több fiatal lakóját.","id":"20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c8e950-f7cd-4405-b9b1-505b72ae977e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc3f019-6120-4d4c-a618-238ce2bdcded","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_bicskei_gyermekotthon_szexualis_zaklatas_per","timestamp":"2018. november. 07. 19:14","title":"22 évet is kaphat a bicskei gyermekotthon zaklató igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","shortLead":"Az Alzheimer- és a Parkinson-kór ellen kanadai kutatók szerint „bizonyos fokú védelmet nyújthat” a kávéfogyasztás.","id":"20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829bdb42-f540-4f48-a5a3-2b6ab0deb5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_alzheimer_kor_parkinson_kor_kave_kutatas","timestamp":"2018. november. 08. 12:35","title":"Rettegett betegségek ellen védhet a kávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]