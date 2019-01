Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"description":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég, amelyik hasonlóképpen gondolkozik.","shortLead":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég...","timestamp":"2019. január. 02. 13:03","title":"Besokallt a Netflix: nem akar többé adózni az Apple-nek"

"description":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy a márkahordozó arc az északi diktátoré.","shortLead":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy...","timestamp":"2019. január. 03. 10:50","title":"Visszaüthet az észak-koreai diktátor Délen túltolt cukiságkampánya"

"description":"Marabu is beköszönt idénre.","shortLead":"Marabu is beköszönt idénre.","timestamp":"2019. január. 02. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Hát, legalább így"

"description":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","shortLead":"Éjszaka jelentős hidegfront vonul át az országon.","timestamp":"2019. január. 01. 16:45","title":"Készüljön: sarkvidéki szél, hideg jön a hó előtt"

"description":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses halálesetek száma.","shortLead":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses...","timestamp":"2019. január. 03. 07:36","title":"Egyre többen fagynak meg Magyarországon, sokan saját otthonukban"

"description":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak kidobták őket az MTVA székházából decemberben. A BRFK a feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította, akik még vizsgálják az ügyet. A BRFK a feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségre továbbította, akik még vizsgálják az ügyet.","shortLead":"Hivatalos személy elleni erőszak miatt tett feljelentést Hadházy Ákos és Szél Bernadett, miután fegyveres biztonságiak...","timestamp":"2019. január. 02. 14:05","title":"Az ügyészség még vizsgálja, bűncselekmény-e a képviselők kidobása"

"description":"Megpróbáltuk elképzelni, mi történhet, ha minden rosszra fordul 2019-ben, csak hogy legyen minek örülni, ha mindez mégsem következik be. Helyenként rémisztő víziónk az előttünk álló évről.","shortLead":"Megpróbáltuk elképzelni, mi történhet, ha minden rosszra fordul 2019-ben, csak hogy legyen minek örülni, ha mindez...","id":"20190101_joslatok_2019_vilag_brexit_trump_klimavaltozas_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6078d52-b9fb-4830-9a1a-f868bde8156e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4911c-17b6-4693-82ef-96bd7da4544f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_joslatok_2019_vilag_brexit_trump_klimavaltozas_eu","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"2018 durva év volt? Helyenként rémisztő víziónk az előttünk álló évről.","shortLead":"Megpróbáltuk elképzelni, mi történhet, ha minden rosszra fordul 2019-ben, csak hogy legyen minek örülni, ha mindez...","timestamp":"2019. január. 01. 12:30","title":"2018 durva év volt? Ugyan, csak bemelegítés az ideihez"

"description":"Kirúgták a legismertebb moszkvai park, a Gorkij-park igazgatóját, miután szilveszterkor összeomlott a korcsolyapálya fölé emelt gyalogos fahíd. A balesetről látványos videó is készült.","shortLead":"Kirúgták a legismertebb moszkvai park, a Gorkij-park igazgatóját, miután szilveszterkor összeomlott a korcsolyapálya...","id":"20190102_Szilveszterkor_a_himnusz_hangjaira_omlott_ossze_egy_zsufolt_moszkvai_fahid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa436fb4-deae-478d-b9b8-a9c35ee3e855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4837a868-c63c-4ff8-a69c-273907131f56","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Szilveszterkor_a_himnusz_hangjaira_omlott_ossze_egy_zsufolt_moszkvai_fahid","timestamp":"2019. január. 02. 14:12","title":"Szilveszterkor, a himnusz hangjaira omlott össze egy zsúfolt moszkvai fahíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]