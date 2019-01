A határozatképtelen rendkívüli parlamenti ülés után az ellenzék kiállt a parlamenti lépcsőre, ahol a Jobbik és az LMP kivételével esküt is tettek.

Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Az LMP és a Jobbik képviselői nem olvasták fel azt az esküt, amellyel a többi képviselő megfogadta, "hű lesz az ötpontos követeléshez", elítéli az ellenzéki képviselők fizikai bántalmazását, követelte hogy a közmédia közszolgálatot teljesítsen és tiltsák be a fizetetett propagandát. Felolvasták az öt pontot is, melyben szerepel a túlóratörvény visszavonásának igénye is. Az ellenzék a rövid és határozatképtelen rendkívüli ülés után állt ki a Parlament lépcsőjére.

© Túry Gergely

Az eskü után összellenzéki sajtótájékoztatót tartottak, ahol Tóth Bertalan MSZP-elnök a szombati tüntetést reklámozta, Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke arról beszélt, az ellenzék nem akarja a korábbi politikát folytatni. Azért kezdeményezték a rendkívüli ülést, hogy választ követeljenek a kormánytól arról, mi történt az MTVA székháznál, hogyan bántalmazhattak országgyűlési képviselőket. "Azért vagyunk itt, hogy megmutassuk, egységes az ellenzék, egységesen lépjünk fel."

Hadházy Ákos független képviselő arról beszélt, amíg nem független a közmédia, folytatódik a propaganda.

© Túry Gergely

Az LMP társelnöke, Keresztes László Lóránt arról beszélt, szimbolikus, hogy a komránypártok nem mentek el a rendkívüli ülésre, szerinte ez azt mutatja, ennyire érdekli őket az emberek sorsa. Azt ígérte, az ellenzék a jövőben is együtt mozog, nem hátrálnak, "mindent meg kell tenni, hogy megsemmisítsék a törvényt. Most kezdődik a harc!" - mondta. Erőteljes de erőszakmentes tiltakozásra hívott fel.

A jobbikos Jakab Péter szerint gyáva kormány regnál, a Fidesz Soros György háta mögé menekül. Jakab szerint az igazi változást a gyártósorok mellett lehet elérni. Gyurcsány Ferenc DK elnök az országát eláruló kormányról beszélt, szerinte "eljött az ideje a lázadásnak."

Szél Bernadett amiatt tiltakozott, hogy Kövér László házelnök megtagadta Buzinkay György momentumos politikus beléptetését a Parlamentbe. Buzinkay Szél vendégeként vett volna részt az ülésen. Szél szerint ez már csak látszatdemokrácia, "a Fidesz verőlegényekkel tartja mederben a folyamatokat." Közben más forrásból megtudtuk, nem kifejezetten a Momentumot tiltották ki, egy belső levél szerint az Országgyűlés főigazgató-helyettese ma már nem engedélyezte napi belépők kiadását, ezért nem jutott be Buzinkay semm. További intézkedésként elrendelték azt is, hogy a képviselőkön kívül mindenkinek át kellett mennie a mágneskapun is, amire korábban a pártok alkalmazottait nem kötelezték.

A momentumos Fekete-Győr András először is a "hazugsággyár" képviselőit, a kormányoldali média tudósítóit köszöntötte. Arról beszélt, tavaly év végére országos ellenállási mozgalom alakult ki, a tüntetéshullám csapatmunka volt, amit együtt értek el. A tiltakozás folytatódik, "kézzel-lábbal küzdeni fogunk, hogy visszavonassuk a túlóratörvényt." A vasat "addig ütik, amíg meleg", sőt, azt ígérte, "forrósítani is fogják." Fekete-Győr szerint 2019 az ellenállás éve lesz.

Élő videónk a sajtótájékoztatóról