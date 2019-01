Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"369d37f8-b554-4408-8bc0-51bfccaa5d44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190103_Ez_a_nap_is_eljott_Gyurcsany_buszken_feszit_a_Jobbikkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369d37f8-b554-4408-8bc0-51bfccaa5d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3138769-614e-4768-bdbb-c63c3963c1cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Ez_a_nap_is_eljott_Gyurcsany_buszken_feszit_a_Jobbikkal","timestamp":"2019. január. 03. 10:51","title":"Ez a nap is eljött: Gyurcsány büszkén feszít a Jobbikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be a kínai űrkutatási hivatal.\r

","shortLead":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be...","id":"20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaff54b-6234-43b5-a916-6f26905345ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","timestamp":"2019. január. 03. 05:57","title":"Leszállt a Hold távoli oldalán egy kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347bc03b-b500-451f-bc78-482d87c2334a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidáman búcsúztatta az óévet a szappanopera stábja. ","shortLead":"Vidáman búcsúztatta az óévet a szappanopera stábja. ","id":"20190102_Baratok_kozt_szereplok_bakik_Instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347bc03b-b500-451f-bc78-482d87c2334a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a879e316-a297-43ab-bafa-24997c66dd86","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Baratok_kozt_szereplok_bakik_Instagram","timestamp":"2019. január. 02. 14:12","title":"\"Nem nekem van szükségem testmozgásra, Hókuszpók\" - így bakiztak a Barátok közt szereplői tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","shortLead":"Kormánygépnek látszó honvédségi géppel repült a miniszterelnök.","id":"20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17082a80-42c7-4dd6-87dd-0ac43f050d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eb0e1-5776-4b7d-95a4-ef270ad79c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_A_titokban_vett_Falconnal_repult_Orban_Braziliaba","timestamp":"2019. január. 01. 14:47","title":"A titokban vett Falconnal repült Orbán Brazíliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt gondolta, hogy a halbiológusok békés emberek? Kiderült, mi hozza ki őket a sodrukból.

","shortLead":"Azt gondolta, hogy a halbiológusok békés emberek? Kiderült, mi hozza ki őket a sodrukból.

","id":"20190101_Botranyos_korulmenyek_kozott_valasztottak_meg_az_ev_halat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bda6fb1-eba1-4962-a4f9-539cd125fe47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb96214d-ea66-4c7a-a4f7-68f5ed5d07a8","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Botranyos_korulmenyek_kozott_valasztottak_meg_az_ev_halat","timestamp":"2019. január. 01. 14:45","title":"Botrányos körülmények között választották meg az év halát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett, majd hátizsákkal, egyedül nekivágott Ecuadornak, Bolíviának és Perunak. Pontosan fél év után tért vissza Magyarországra, azt mondja, hazafelé érte az igazi kultúrsokk. A története viszont újévi inspirációnak sem utolsó. ","shortLead":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett...","id":"20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd688fe-8b21-4296-8bfd-bc492526615b","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","timestamp":"2019. január. 02. 20:00","title":"Sok férfi viccelődött azzal, hogy van-e férje, mert biztos ő fizeti az útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","shortLead":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","id":"20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc0e8f-bb25-47a0-8fbd-03808d3b9e25","keywords":null,"link":"/sport/20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Simán nyerte van Gerwen a dartsvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről. A hangsúly pedig éppen ezen a néhány órán van.","shortLead":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről...","id":"20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440aea89-664e-4337-8297-d0903f1737cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","timestamp":"2019. január. 01. 13:03","title":"Megjött az első 2019-es mém a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]