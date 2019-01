Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport egykori vezetőjét. ","shortLead":"A Magyar Idők már tudja, hogy a sikkasztás és csalás mellett újabb váddal szembesítik a hamarosan a Quaestor-cégcsoport...","id":"20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82ba6eab-ddd6-4a4b-97da-15918728ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc2649-2eef-4fb9-9b0d-7f0ae5f04066","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Penzmosas_miatt_is_vadat_emelnek_Tarsoly_Csaba_ellen","timestamp":"2019. január. 05. 08:50","title":"Pénzmosás miatt is vádat emelnek Tarsoly Csaba ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","shortLead":"A küldemények a Magyar Idők szerint január közepéig minden érintetthez eljutnak. ","id":"20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5441f648-6114-43b0-853c-1c6b8c6a8bf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Elkezdtek_kezbesiteni_Orban_penzkeros_leveleit","timestamp":"2019. január. 04. 07:21","title":"Elkezdték kézbesíteni Orbán pénzkérős leveleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág előtt.","shortLead":"Dénes Ferenc szerint rettenetes lemaradásunk volt a sportdiplomácia terén, de már nem kell magyarázkodnunk a külvilág...","id":"20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6c6e3e7-2b4c-43ff-971c-3e31411b7869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f2990f-237c-4e1c-a1e5-7068ee0724a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_A_sportkozgazdasz_szerint_a_kormany_nem_tett_le_az_olimpiarol","timestamp":"2019. január. 03. 15:53","title":"A sportközgazdász szerint a kormány nem tett le az olimpiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ceeea3e-ac91-4e08-b9f3-794e9c356404","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jön a használtbútor-program.","shortLead":"Jön a használtbútor-program.","id":"20190103_Nalunk_is_elinditja_egyik_kozkedvelt_szolgaltatasat_az_Ikea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ceeea3e-ac91-4e08-b9f3-794e9c356404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af658f8-f2d5-4a02-afe0-135e895e4f03","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Nalunk_is_elinditja_egyik_kozkedvelt_szolgaltatasat_az_Ikea","timestamp":"2019. január. 03. 19:22","title":"Nálunk is elindítja egyik közkedvelt szolgáltatását az Ikea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","shortLead":"Az ügyészség szerint nem indokolt az előzetes letartóztatása.","id":"20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3e6982-a87f-45b7-83ff-260b5c8e43b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a352f1-971c-4283-96af-4dd1baccee4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_m3_gazolas_elozetes_letartoztatas_rendorseg_ugyeszseg","timestamp":"2019. január. 04. 18:43","title":"Hazaengedték az M3-ason gázoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a régi autók alkatrészigénye mozgatja most ezt a piacot. ","shortLead":"Úgy tűnik, a régi autók alkatrészigénye mozgatja most ezt a piacot. ","id":"20190104_autolopasok_2018_autovadasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f69ab30-4a97-4078-ab05-8896f1e2362c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a87803-2d3d-427c-a0af-d52930c2dc35","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_autolopasok_2018_autovadasz","timestamp":"2019. január. 04. 09:35","title":"Itt a 2018-as autólopási statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi napokban több francia portál is részletes riportot közölt a fehérgalléros bokszolókról. De kik ők?","shortLead":"Az utóbbi napokban több francia portál is részletes riportot közölt a fehérgalléros bokszolókról. De kik ők?","id":"20190104_Harcosok_klubja_Egymas_pufolesevel_oldjak_a_stresszt_a_francia_uzleti_elit_tagjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16178396-2184-4294-95b5-74e5e04cab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99bd60-326f-4610-9570-1e949c6d8de6","keywords":null,"link":"/kkv/20190104_Harcosok_klubja_Egymas_pufolesevel_oldjak_a_stresszt_a_francia_uzleti_elit_tagjai","timestamp":"2019. január. 04. 11:00","title":"Harcosok klubja: Egymás püfölésével oldják a stresszt a francia üzleti elit tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","shortLead":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","id":"20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af08b2-8022-4618-802f-72fba96b9a97","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","timestamp":"2019. január. 04. 20:58","title":"Lecsapott az ítéletidő Thaiföldre, magyarok is ott ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]