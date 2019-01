Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett Abe Sinzo miniszterelnök reménye, hogy teljesítheti az ígéretét: 600 ezer milliárd jenes GDP-t a huszas évek elejére. Mit lehet tenni?","shortLead":"2,5%-kal csökkent a GDP a világ harmadik legnagyobb gazdaságában tavaly a harmadik negyedévben. Így végképp elenyészett...","id":"20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134184ed-0b65-4939-8e41-5b075e5a3e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c114ca-2f49-4c7a-9abe-5405f0d510a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Kormanyfoi_intes_Ideje_szakitani_a_felsobbrendusegi_komplexussal_Japanban","timestamp":"2019. január. 04. 13:28","title":"Kormányfői intés: Ideje szakítani a felsőbbrendűségi komplexussal Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatfüggőségünkhöz tálcán kínálták tavaly is a gyártók a legjobb ledarálnivalókat. 2018 volt az első év, amikor az Egyesült Államokban az online streaming-szolgáltatók már több sorozatot mutattak be az országos és kábelcsatornákhoz képest.\r

","shortLead":"Sorozatfüggőségünkhöz tálcán kínálták tavaly is a gyártók a legjobb ledarálnivalókat. 2018 volt az első év, amikor...","id":"20190104_Sorozatdomping_hivatalosan_is_lealdozott_a_tevecsatornaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8cd238-49f4-4eda-96ae-3a84354b0655","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Sorozatdomping_hivatalosan_is_lealdozott_a_tevecsatornaknak","timestamp":"2019. január. 04. 11:34","title":"Sorozatdömping: leáldozott a tévécsatornáknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatbázisának jelen állapota szerint.\r

","shortLead":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos...","id":"20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20463930-aa01-4e96-be16-f3824704c065","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","timestamp":"2019. január. 05. 07:45","title":"Olyan meleg volt tavaly, amilyenre több mint 100 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde01085-65c5-4854-b8ca-a0d25d515615","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Katasztrofális galaktikus ütközés lódíthatja meg a Naprendszert: kétmilliárd év múlva összeütközhet a Tejútrendszer és a Nagy Magellán-felhő.","shortLead":"Katasztrofális galaktikus ütközés lódíthatja meg a Naprendszert: kétmilliárd év múlva összeütközhet a Tejútrendszer és...","id":"20190104_tejutrendszer_nagy_magellan_felho_fekete_lyuk_urkutatas_szuperszamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde01085-65c5-4854-b8ca-a0d25d515615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7944c4-da5d-4d92-ada1-6fe6134620e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_tejutrendszer_nagy_magellan_felho_fekete_lyuk_urkutatas_szuperszamitogep","timestamp":"2019. január. 04. 21:58","title":"Összeütközhet a Tejútrendszer a Nagy Magellán-felhővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben a helyi pénzügyminiszter tisztét is betöltötte. Amerikai nejével, Janna Bullock-kal együtt ők alkották a helyi elit krémjét, de beütött a krach: megjött a revizor.","shortLead":"Félisten volt fénykorában Alekszej Kuznyecov, aki nemcsak alkormányzó volt a moszkvai kormányzóságban, de egyben...","id":"20190104_Parizs_kiadta_Moszkvanak_az_orosz_kiskiralyt_aki_14_milliard_rubelt_sikkasztott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=758e6da7-d57f-4a50-ace7-7999017e7d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697263d8-61cf-423d-95f3-4edccb7b4a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parizs_kiadta_Moszkvanak_az_orosz_kiskiralyt_aki_14_milliard_rubelt_sikkasztott","timestamp":"2019. január. 04. 14:17","title":"Párizs kiadta Moszkvának az orosz kiskirályt, aki 14 milliárd rubelt sikkasztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire felhívó plakátok eltávolítását kéri a zágrábi villamosokról és autóbuszokról a horvát ombudsman, mert azok szerinte szexista és megalázó üzentet tartalmaznak a nőkre nézve.","shortLead":"A túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire felhívó plakátok eltávolítását kéri a zágrábi villamosokról és autóbuszokról...","id":"20190104_szexizmus_tulzott_alkoholfogyasztas_horvatorszag_kampany_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e429ad7-4edc-456d-aa9b-9b239c92002c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819063fd-6e87-4018-8533-e8cb4e4d629b","keywords":null,"link":"/elet/20190104_szexizmus_tulzott_alkoholfogyasztas_horvatorszag_kampany_ombudsman","timestamp":"2019. január. 04. 21:33","title":"Szexistára sikerült a túlzott alkoholfogyasztás elleni kampány Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"MTA","category":"kultura","description":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő műveinek szentelt tárlatnak köszönhető. \r

","shortLead":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő...","id":"20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1068119b-2101-4bd1-828d-3659db8c3315","keywords":null,"link":"/kultura/20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","timestamp":"2019. január. 05. 09:45","title":"Rekordszámú látogatója volt tavaly a New York-i Metropolitan Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4446e6e0-c780-40da-a4c4-24fc98e92498","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem sikerült együttműködésre bírni a bosnyákokat, a horvátokat és a szerbeket. ","shortLead":"Újra a nagyhatalmak közötti erőpróbák színterévé válik Bosznia, ahol két évtizeddel a polgárháború vége után sem...","id":"201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4446e6e0-c780-40da-a4c4-24fc98e92498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf32efa-7aca-498f-9061-e0a0ebf53703","keywords":null,"link":"/vilag/201901__bizonytalansag_boszniaban__kulso_hatasok__csaladi_tragedia__kecskere_akaposztat","timestamp":"2019. január. 06. 09:00","title":"Kecskére a káposztát: miért nem működhet Bosznia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]