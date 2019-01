Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","shortLead":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","id":"20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f560a25-6b08-4391-a0ff-bc0d943bc0ea","keywords":null,"link":"/sport/20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","timestamp":"2019. január. 05. 15:02","title":"A Stuttgart és a Galatasaray is vinné Szalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","shortLead":"Négyszázezer forintot és titoktartási szerződést kér az MLSZ, hogy elárulja, mire költik a közpénzt.","id":"20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd0c5e1-899e-4af3-ab4d-fdd648c2fd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bc820-eaf7-42d3-b54f-e8bd4f1b9939","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Elarulja_az_MLSZ_mire_koltik_a_taopenzeket_csak_megirni_nem_szabad","timestamp":"2019. január. 07. 09:45","title":"Elárulja az MLSZ, mire költik a tao-pénzeket, csak megírni nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt.","id":"20190107_elozetes_letartoztatas_alvo_haragos_gyujtogatas_kaposvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d418f484-2a3e-46d2-87ff-50d5dc36d261","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_elozetes_letartoztatas_alvo_haragos_gyujtogatas_kaposvar","timestamp":"2019. január. 07. 09:08","title":"Letartóztatták a férfit, aki rágyújtotta a szálláshelyet az alvó haragosaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat – közölte Hasan Salihamidzic, a bajor csapat elnöke, s azt is bejelentette, a francia nemzetiségű csatért megbüntették. Ribérynél akkor szakadt el a cérna, amikor a közösségi médiumokon bírálták, hogy arannyal bevont sztéket rendelt. Érdemes azt is megnézni, hogyan vágja a séf a húst.","shortLead":"Franck Ribéry olyan kifejezésekkel élt, amilyeneket egy példakép és egy Bayern München játékos soha sem használhat –...","id":"20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81d8b482-449a-466e-b3dc-91559e94dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915f7ea-8e2c-4b43-89fb-dfa0b9d8bf80","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Jot_karomkodott_Ribery_es_gyorsan_meg_is_buntettek","timestamp":"2019. január. 06. 15:27","title":"Jót káromkodott Ribéry és gyorsan meg is büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc98eb1e-01f5-4dfd-8d26-ee6fa9006276","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Debrecenben az után lett hirtelen szünet az egyetem előtti havas teret mutató webkamera élő adásában, miután valakik egy hatalmas O1G feliratot tapostak a tér közepére.","shortLead":"Debrecenben az után lett hirtelen szünet az egyetem előtti havas teret mutató webkamera élő adásában, miután valakik...","id":"20190106_Micsoda_veletlen__adasszunet_miutan_hatalmas_O1Gt_tapostak_a_hoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc98eb1e-01f5-4dfd-8d26-ee6fa9006276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74244dd-f080-4f66-8819-4f618c895d86","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Micsoda_veletlen__adasszunet_miutan_hatalmas_O1Gt_tapostak_a_hoba","timestamp":"2019. január. 06. 18:04","title":"Micsoda véletlen – adásszünet, miután hatalmas O1G-t tapostak a hóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","shortLead":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","id":"20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cbf08-5758-49eb-89b6-3f3016c7f356","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","timestamp":"2019. január. 07. 05:59","title":"Öt megyére adták ki a figyelmeztetést hófúvás miatt, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott interjújában arról is beszélt, mit érzett, amikor egy fanatikus Trump-hívő csőbombát küldött neki. ","shortLead":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott...","id":"20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6d8ee6-b245-4c27-995e-3d01ce0a9e43","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","timestamp":"2019. január. 06. 17:55","title":"De Niro szerint Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. ","shortLead":"Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. ","id":"20190105_Tulora_nelkul_egymillio_forintot_keres_egy_tapasztalt_villanyszerelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58263d82-83ca-4054-8b13-29d84b36d71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e72bdb-cb56-440f-a87a-ffa04ce46b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_Tulora_nelkul_egymillio_forintot_keres_egy_tapasztalt_villanyszerelo","timestamp":"2019. január. 05. 15:47","title":"Túlóra nélkül egymillió forintot keres egy tapasztalt villanyszerelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]