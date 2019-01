Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi számítógépre és egy e-papír kijelzőre, no meg megfelelő szoftverre van szükség hozzá.","shortLead":"Igen lassan változó háttérkép válik egy mozifilmből az alábbi, nem mindennapi eszköz jóvoltából. Egy Raspberry Pi...","id":"20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b90a5698-dbfc-45d8-a1db-1470661d5d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f0ecbe-a2b2-4229-a64f-d1734b4a3c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190105_very_slow_movie_player_epapir_alapu_diszito_eszkoz","timestamp":"2019. január. 05. 19:03","title":"Ez a videólejátszó egy év alatt játszik le egy filmet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b","c_author":"","category":"vilag","description":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai haditengerészet egyik hadihajója elleni terrorista támadást. A Cole felrobbantásában 2000-ben 17 tengerész vesztette életét és 39 sebesült meg.","shortLead":"Egy amerikai légicsapásban életét vesztette Dzsamal al-Badavi, az az al-Káida vezető, aki megtervezte az amerikai...","id":"20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37032325-2aba-4aa2-85f8-f3a8ec0f214b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6c9dca-9f82-4c80-97db-0d219072ed90","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_Az_amerikaiak_megoltek_a_Colehadihajo_elleni_robbantasos_merenylet_kitervelojet","timestamp":"2019. január. 06. 17:02","title":"Az amerikaiak megölték a Cole-hadihajó elleni robbantásos merénylet kitervelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyülekeznek a felhők az Apple felett a csökkenő iPhone-eladások miatt, de legalább az App Store miatt nem kell aggódnia: itt rekordokat döntöttek az ünnepi bevételek.","shortLead":"Gyülekeznek a felhők az Apple felett a csökkenő iPhone-eladások miatt, de legalább az App Store miatt nem kell...","id":"20190106_apple_app_store_karacsonyi_es_ujevi_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e127e7-c26c-49ef-be4d-faa518ef213e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190106_apple_app_store_karacsonyi_es_ujevi_bevetel","timestamp":"2019. január. 06. 08:03","title":"Gyógyír az Apple-nek: karácsonyi rekordbevétel az App Store-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését megnyerte.","shortLead":"Ole Gunnar Solskjaer vezetőedzőként klubrekordot állított be a Manchester Unitednél azzal, hogy első öt mérkőzését...","id":"20190105_manchester_united_solskjaer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6a37323-4eb9-4c33-b557-1a6737cfb0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a62c3e6-a160-4d37-bc7a-5e95d80acfec","keywords":null,"link":"/sport/20190105_manchester_united_solskjaer","timestamp":"2019. január. 05. 16:25","title":"Solskjaer máris rekorder a Manchester Unitednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Ez legalább 2 hónap csúszás az eredeti tervhez képest. Utána következik majd a déli (Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér) közötti 3-as metró-szakasz felújítása, tudtuk meg a BKV-tól. A teljes rekonstrukció 2022-re fejeződhet be.","shortLead":"Ez legalább 2 hónap csúszás az eredeti tervhez képest. Utána következik majd a déli (Kőbánya-Kispest – Nagyvárad tér...","id":"20190105_Ha_minden_jol_megy_marciusban_mar_metrozhatunk_Ujpestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a5ac88-150d-4848-9448-8d751347399a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190105_Ha_minden_jol_megy_marciusban_mar_metrozhatunk_Ujpestre","timestamp":"2019. január. 07. 06:10","title":"Ha minden jól megy, márciusban már metrózhatunk Újpestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f2b643-a05e-4068-afe6-35e6db526397","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Aki tud, az menjen az 1-es főúton a kishatár, vagy az M15-ös autóúton a rajkai, illetve a soproni, vagy a vámosszabadi átkelő felé.","shortLead":"Aki tud, az menjen az 1-es főúton a kishatár, vagy az M15-ös autóúton a rajkai, illetve a soproni, vagy a vámosszabadi...","id":"20190105_hegyeshalom_hataratkelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68f2b643-a05e-4068-afe6-35e6db526397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b442b0-3281-43c5-87a3-27f84cd7f275","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190105_hegyeshalom_hataratkelo","timestamp":"2019. január. 05. 21:12","title":"Már 14 kilométeres a sor Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcf123b-1e71-4e4e-b968-70d2ea74bb62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is csatlakozhatnak a túlóratörvény elleni demonstrációkhoz, akik nem tudnak vagy nem mernek tüntetni.","shortLead":"Azok is csatlakozhatnak a túlóratörvény elleni demonstrációkhoz, akik nem tudnak vagy nem mernek tüntetni.","id":"20190105_Kisgyermekes_anyak_is_szervezkednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fcf123b-1e71-4e4e-b968-70d2ea74bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31986e1-5cc3-4c63-bd4a-acf2ade4274f","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Kisgyermekes_anyak_is_szervezkednek","timestamp":"2019. január. 05. 14:44","title":"Legókkal tüntetnek a kisgyermekes anyák, akiket otthonukhoz köt a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerboltokban látványosan lelassult a forgalom növekedése, ez pedig a teljes kiskereskedelemre rosszul hatott.","shortLead":"Az élelmiszerboltokban látványosan lelassult a forgalom növekedése, ez pedig a teljes kiskereskedelemre rosszul hatott.","id":"20190107_Igy_vasaroltak_a_magyarok_a_karacsonyi_rohamra_keszulve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dc0557-404d-425c-94a3-7125c402edd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Igy_vasaroltak_a_magyarok_a_karacsonyi_rohamra_keszulve","timestamp":"2019. január. 07. 09:09","title":"Így vásároltak a magyarok a karácsonyi rohamra készülve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]