Egy 16 éves fiú lehet az elkövető. Egy embert megöltek a szcientológia egyház sydney-i központjában 2019. január. 03. 08:11 Eddig 22 halottat azonosítottak. Újabb holttesteket találtak a felrobbant orosz lakóház romjai alatt 2019. január. 03. 08:57 Túl szép volt a New Yorkba tartó repülőjegyek akciója ahhoz, hogy igaz legyen. 2019. január. 02. 15:02 Véletlenül a huszadára áraztak le repülőjegyeket, mindenki megtarthatja, amit vett Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb operációs rendszer. 2019. január. 02. 20:03 Ez is eljött: a Windows 10 megelőzte a 7-et, már népszerűbb, mint az összes korábbi oprendszer Ezt Nacsa Lőrinc KDNP-s politikusnak sikerült mondania a kormánypártok nevében, hozzátéve, hogy az ellenzéki képviselők ismét színészkedtek a parlamentben. 2019. január. 03. 15:34 A Fidesz-KDNP szerint Soros erőszakos utcai megmozdulásokat szervez Összevetették az elköltött pénzmennyiséget és a rendőrségi statisztikákat arról, hány menekült érkezett. Drága dolog ez. 2019. január. 04. 12:38 15 millióból védte a magyarokat a kormány egyetlen menekülttől A viccpárt elnöke, Kovács Gergely több helyen kifejezetten komoly interjút adott a Magyar Hangnak és az Azonnalinak is, kritizálva az MSZP-t és a Jobbikot is. 2019. január. 04. 11:25 A Kutyapárt elnöke: Az ellenzék nyolc év után észrevette, hogy létezik Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván – véli Székely Csaba, akinek a Tízparancsolatról írt darabját decemberben mutatta be a Radnóti Színház.



2019. január. 03. 15:37 „Nemzeti, meg liberális értékrend - Igazából nem is tudom, mit jelentenek"