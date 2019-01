Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsmani jelentés a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában uralkodó állapotokat írja le.","shortLead":"Az ombudsmani jelentés a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet I. objektumában uralkodó állapotokat írja le.","id":"20190108_Meghokkento_allapotok_egy_budapesti_bortonben_tulzsufoltsag_megalaztatas_elhanyagolt_kornyezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a592a7-f4f6-423b-b78d-a50dc3923abd","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Meghokkento_allapotok_egy_budapesti_bortonben_tulzsufoltsag_megalaztatas_elhanyagolt_kornyezet","timestamp":"2019. január. 08. 10:49","title":"Ombudsmani jelentés egy budapesti börtönről: túlzsúfoltság, megaláztatás, elhanyagolt környezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4ca934-f58c-461a-a015-3b4ee1a04e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hála az egyik legnagyobb kiszivárogtatónak, közeli fotó is van már a Samsung Galaxy S szériájának következő darabjáról.","shortLead":"Hála az egyik legnagyobb kiszivárogtatónak, közeli fotó is van már a Samsung Galaxy S szériájának következő darabjáról.","id":"20190108_samsung_galaxy_s10_foto_evan_blass","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4ca934-f58c-461a-a015-3b4ee1a04e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dcd3be8-7937-4c4a-831e-60ed88c42a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_samsung_galaxy_s10_foto_evan_blass","timestamp":"2019. január. 08. 20:03","title":"Ezen a fotón állítólag a Samsung új csodamobilja, a Galaxy S10 látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt egy időre le is kell állítani a projektet.","shortLead":"A tavaly ősszel elindult szemétszedő projekttel először decemberben voltak bajok, most pedig egy nem várt hiba miatt...","id":"20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ae2a62-8527-449c-82a7-4f0d592c4e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_the_ocean_cleanup_system_001_csendes_oceani_szemetsziget_csendes_ocean_kitakaritasa_muanyag_hulladek_oceantakaritas","timestamp":"2019. január. 08. 17:03","title":"Le kell állítani a Csendes-óceán kipucolását, baj van a szemétszedő csővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4997ce0f-e818-4eef-a468-aa3dbf94b5f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb táblagéppé alakítható telefon látható azon a videón, amely a hírek szerint a Xiaomi boszorkánykonyhájából került elő. ","shortLead":"Egy kisebb táblagéppé alakítható telefon látható azon a videón, amely a hírek szerint a Xiaomi boszorkánykonyhájából...","id":"20190108_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_xiaomi_evan_blass","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4997ce0f-e818-4eef-a468-aa3dbf94b5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b6a77e-de2c-46a0-aa98-ac5473f6854f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_osszehajthato_telefon_flexibilis_kijelzo_xiaomi_evan_blass","timestamp":"2019. január. 08. 12:03","title":"Kikerült egy videó: ez lehet a Xiaomi összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","shortLead":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","id":"20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ca85a-2e23-4cb6-83d6-d33669912fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","timestamp":"2019. január. 08. 07:38","title":"Egyre több szerepet vállal Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","shortLead":"A tárhelyszolgáltató szerint csak felfüggesztésről van szó.","id":"20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2776a498-1ce1-45f8-baed-ab96dd1c65b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190109_Leallt_Hosszu_Katinka_hivatalos_weboldala_is","timestamp":"2019. január. 09. 12:01","title":"Leállt Hosszú Katinka hivatalos weboldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati hátszéllel felépített cégbirodalmát.","shortLead":"Friss pénzt és befektetési lehetőségeket szerezne Mészáros Lőrinc a külpiacokról, hogy tovább hizlalja a kormányzati...","id":"20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a129aa3c-f5e5-4f0a-a56b-91d33c0534f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Arra_keszul_Meszaros_Lorinc_amire_meg_egy_kormanyzati_kegyenc_sem_volt_kepes","timestamp":"2019. január. 09. 14:31","title":"Nemzetközi céggé tenné szuperholdingját Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","shortLead":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","id":"20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014507f0-da37-49dd-a45c-04cdd2c0ad1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","timestamp":"2019. január. 08. 17:27","title":"Sargentini a brüsszeli tüntetésen: Sokan cikinek tartják Orbánnal egy asztalhoz ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]