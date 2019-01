Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás legénységének viszi majd az utánpótlásokat.","shortLead":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7baa4f5-853d-45c8-bb13-8e649313d6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","timestamp":"2019. január. 09. 15:03","title":"A NASA új űrhajóját úgy hívják, hogy Álomvadász, és össze lehet hajtani a szárnyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt képviselői szerint az lenne az igazságos, ha a közétkeztetés is ugyanolyan minőségű lenne, és ugyanannyiba kerülne, mint a Miniszterelnökségen.","shortLead":"A párt képviselői szerint az lenne az igazságos, ha a közétkeztetés is ugyanolyan minőségű lenne, és ugyanannyiba...","id":"20190109_A_Parlament_elott_a_DK_menzareformja_foszerepben_a_Gundel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82686f-0681-4048-9737-78516df92551","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_Parlament_elott_a_DK_menzareformja_foszerepben_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 09. 11:49","title":"A Parlament előtt a DK menzareformja, főszerepben a Gundel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ennek már a fele sem tréfa: adatvédelmi szakértők szerint soha ennyi felhasználó adata nem került még veszélybe, mint a tavalyi évben. Mindez tudatosabb hozzáállást követel meg a felhasználóktól.","shortLead":"Ennek már a fele sem tréfa: adatvédelmi szakértők szerint soha ennyi felhasználó adata nem került még veszélybe, mint...","id":"20190108_kiszivargott_jelszavak_email_szemelyes_adatok_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a4964cf-4b51-4ef4-9f3b-f1a83ac837a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7030ed49-2899-4628-a626-242b03909d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_kiszivargott_jelszavak_email_szemelyes_adatok_adatlopas","timestamp":"2019. január. 08. 19:03","title":"Lehet, hogy ön is köztük volt: több mint 1 milliárd felhasználó adata került veszélybe 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73a2913-fd54-43f1-81d2-abcb586c4b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helikopter pilótája nagyon érti, amit csinál.","shortLead":"A helikopter pilótája nagyon érti, amit csinál.","id":"20190110_Latvanyos_helikopteres_akcioval_mentettek_meg_egy_serult_sielot_az_Alpokban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b73a2913-fd54-43f1-81d2-abcb586c4b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c8d65-8a30-43ba-99ed-c88925acf63f","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Latvanyos_helikopteres_akcioval_mentettek_meg_egy_serult_sielot_az_Alpokban__video","timestamp":"2019. január. 10. 14:42","title":"Látványos helikopteres akcióval mentettek meg egy sérült síelőt az Alpokban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi a helyét a világban.","shortLead":"Nem sok kell már, hogy a Sony konzolja átlépje a bűvös 100 milliós határt. Az Xbox viszont továbbra is csak keresi...","id":"20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962f22cd-2e28-495a-ba6f-11f187c44444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f16b70-fe7e-467e-a05e-4c7cca9fe258","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_sony_playstation_4_microsoft_xbox_one_nintendo_switch_eladasi_adatok_konzol_days_gone","timestamp":"2019. január. 09. 14:33","title":"5 éves már, mégis úgy viszik a PlayStation 4-et, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat tartalmazza\".","shortLead":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat...","id":"20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6418b6-946b-4672-add0-23fa734028ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","timestamp":"2019. január. 09. 08:27","title":"Naplóval ütötte az egyik diákot Pusztaszabolcs fideszes alpolgármestere, most iskolaigazgató szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A telefonos alkalmzás még messze nem tökéletes.","shortLead":"A telefonos alkalmzás még messze nem tökéletes.","id":"20190110_Brexit_indul_a_regisztracio_a_kint_elo_magyaroknak_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6ac47c-6dc5-4aad-8ed7-417236cec0ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Brexit_indul_a_regisztracio_a_kint_elo_magyaroknak_is","timestamp":"2019. január. 10. 10:45","title":"Brexit: indul a regisztráció a kint élő magyaroknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlent kérhetnek Theresa May-től a képviselők, ha leszavazzák jövő héten javaslatait.","shortLead":"Lehetetlent kérhetnek Theresa May-től a képviselők, ha leszavazzák jövő héten javaslatait.","id":"20190109_Sulyos_vereseget_szenvedett_a_parlamentben_a_Brexitszavazas_elott_a_brit_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a737178-a3d4-47b2-a956-0bccea09418d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Sulyos_vereseget_szenvedett_a_parlamentben_a_Brexitszavazas_elott_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2019. január. 09. 18:57","title":"Súlyos vereséget szenvedett a parlamentben a Brexit-szavazás előtt a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]