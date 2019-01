Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves börtönbüntetést kapott. A volt miniszter bűnlajstroma elég hosszú, a kémkedés mellett kábítószert is csempészett, valamint bankkártya csalással is próbálkozott.","shortLead":"Izrael fő ellenségének, Iránnak kémkedett Gonen Segev, aki egy most közzétett vádalku értelmében 11 éves...","id":"20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c190cb4-2f94-4fe5-b94a-95fb59d3cf27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4927c5d-0e5d-4291-9a83-df23d9ce904f","keywords":null,"link":"/vilag/20190109_11_evet_kapott_az_Irannak_kemkedo_izraeli_exminiszter","timestamp":"2019. január. 09. 11:25","title":"11 évet kapott az Iránnak kémkedő izraeli ex-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás legénységének viszi majd az utánpótlásokat.","shortLead":"Három éven belül valósággá válhat a Dream Chaser névre keresztelt űrrepülő, ami a tervek szerint a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61196b8e-d79a-4551-bed9-21501fd4e698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7baa4f5-853d-45c8-bb13-8e649313d6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nasa_dreamchaser_urrepulogep_nemzetkozi_urallomas_iss_rakomany","timestamp":"2019. január. 09. 15:03","title":"A NASA új űrhajóját úgy hívják, hogy Álomvadász, és össze lehet hajtani a szárnyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","shortLead":"A szerkesztőség szerint a külügyminiszternek köszönhetően nőtt Magyarország külpolitikai mozgástere.","id":"20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e959ffc2-d816-409b-b023-2d87a37a746e","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Szijjarto_Petert_valasztotta_az_Ev_emberenek_a_Figyelo","timestamp":"2019. január. 09. 09:13","title":"Szijjártó Pétert választotta az Év emberének a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","shortLead":"Ráadásul kettősfronti hatás terheli a szervezetünket. ","id":"20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32eb8f20-64f6-4240-8461-a455c2dc3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f884572-f38b-464f-8406-49e8886bf57a","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Ma_is_folytatodhat_a_havazas","timestamp":"2019. január. 09. 05:12","title":"Ma is folytatódhat a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","shortLead":"A Spar Magyarország, a Tescóhoz hasonlóan, nem kívánja alkalmazni áruházaiban a 400 órás túlórakeretet.","id":"20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c94f625-2e35-4364-8936-305e1cac83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45b606f-8da8-47f0-94ee-4bcfd2f7735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_spar_tulora_tulorakeret_400_ora_kereskedelem_szakszervezet","timestamp":"2019. január. 10. 06:45","title":"A Spar sem vezeti be a 400 túlórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800","c_author":"Bunge Zrt.","category":"brandcontent","description":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök nejlonzacskóira és dobozaira, a sok feleslegesen elhasznált vízre és energiára. Olyan egyszerű, könnyen betartható tippeket, trükköket osztunk meg cikkünkben, amelyekkel rengeteget tehetünk a környezetünk védelmében.","shortLead":"Konyhánk sajnos komoly hulladéktermelő lehet, gondoljunk csak az élelmiszerek csomagolására, a zöldségek és gyümölcsök...","id":"20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1200adf8-ac3d-46ac-9460-40c8d201e800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debd7fcb-e5c0-4a54-b6e3-81032c19996b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181214_101_tipp_amivel_kornyezettudatosabb_lehet_a_konyhank","timestamp":"2019. január. 10. 07:32","title":"Két életű maradékok, avagy hogyan legyünk kreatívan környezettudatosak a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","shortLead":"Ukrajnából és Kínából érkeznek a legtöbben, derül ki a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat friss statisztikájából.","id":"20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88e29f57-3c67-4c1e-8be2-29ccc22520de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a45e3-6baf-4ff5-844d-f25719ba2ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Rekordot_dontott_a_vendegmunkasok_szama","timestamp":"2019. január. 09. 11:42","title":"Rekordot döntött a vendégmunkások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták a légikikötőt. A repülőtér üzemeltetője 225 milliárd forintos fejlesztést is bejelentett.","shortLead":"Ismét csúcsot döntött az utasforgalom a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren: tavaly 14,9 millióan használták...","id":"20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd32e13b-8984-4e1e-b4c4-410dc62c289a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_ferihegy_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_csucs_rekord_utasforgalom","timestamp":"2019. január. 09. 13:25","title":"Itt az újabb ferihegyi rekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]