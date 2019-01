Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel kapcsolatban mind hardver-, mind szoftvervonalon.","shortLead":"Bár hivatalosan nem erősítette meg a Microsoft, hogy összehajtható eszközön dolgozna, számos projektje fut már ezzel...","id":"20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af8b1040-7626-4d54-87d3-4d4b45832836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5222dd64-3637-4f95-9206-fbab31ba9526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_windows10_osszehajthato_eszkozokre_microsoft_andromeda","timestamp":"2019. január. 16. 12:03","title":"Összehajtható windowsos okostelefonok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","shortLead":"Konfliktusba került a személyzettel, riasztották miatta a hatóságot.","id":"20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8594e6c-f2f1-471a-9a84-ba3ee60a6f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070eeafa-6c76-4544-82c9-89eeade33805","keywords":null,"link":"/elet/20190117_renitens_utas_miatt_hivtak_rendort_egy_berlin_budapest_jarathoz","timestamp":"2019. január. 17. 13:58","title":"Renitens utas miatt hívtak rendőrt egy Berlin–Budapest-járathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon a tárgyaláson, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen indított jó hírnevének megsértése miatt. Kiderült, teljesen soha nem fordították le neki azt a pontot a Nemzeti Konzultációban, ami miatt perel - ez megtörtént a bíróságon. Ahmed H. szerint a konzultációs szerepeltetése azért volt szükséges, hogy a nem jogerős 10 éves börtönbüntetést jogerőre emeljék később, erre nem került sor.","shortLead":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon...","id":"20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad88e52-e8b6-445e-b8c2-25ebc08ed4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","timestamp":"2019. január. 17. 09:32","title":"Ahmed H.: \"Egy államgépezet akart eltaposni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c03f54-20ea-49c7-9461-8383c729d9a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai márka is csak a szabadidő-autókban látja a jövőt.","shortLead":"Az amerikai márka is csak a szabadidő-autókban látja a jövőt.","id":"20190117_ford_suv_mustang_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c03f54-20ea-49c7-9461-8383c729d9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0495618-88f3-4377-98ce-70b6e552f612","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_ford_suv_mustang_elektromos","timestamp":"2019. január. 17. 10:49","title":"Még a Ford Mustangból is lesz SUV, ráadásul elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86ad867-03d3-4a5b-9c08-ec55730d5274","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy órán keresztül kellett takarítani utána.","shortLead":"Négy órán keresztül kellett takarítani utána.","id":"20190115_150_ezer_liter_folyekony_csoki_arasztotta_el_az_utat_Arizonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86ad867-03d3-4a5b-9c08-ec55730d5274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221ddd49-9b34-4d19-9dd0-38c542a8f7bf","keywords":null,"link":"/elet/20190115_150_ezer_liter_folyekony_csoki_arasztotta_el_az_utat_Arizonaban","timestamp":"2019. január. 15. 20:08","title":"150 ezer liter folyékony csoki árasztotta el az utat Arizonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e49256-644d-4e79-bd37-d4f2b789444e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy ír, McDonagh nevű férfi javára döntött a szellemi tulajdon hivatala, aki így európai piacra léphet Supermac nevű étteremláncával. ","shortLead":"Egy ír, McDonagh nevű férfi javára döntött a szellemi tulajdon hivatala, aki így európai piacra léphet Supermac nevű...","id":"20190116_Elvesztette_a_McDonalds_a_Big_Mac_europai_vedjegyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8e49256-644d-4e79-bd37-d4f2b789444e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6c3fe8-59ec-4b44-a3c3-94a62bc96229","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Elvesztette_a_McDonalds_a_Big_Mac_europai_vedjegyet","timestamp":"2019. január. 16. 09:49","title":"Elvesztette a McDonald's a Big Mac európai védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","shortLead":"Őrült technológiai ötletekből sosincs hiány, azonban a Computer Mouse valószínűleg mindegyiken túltesz. ","id":"20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd9274-146b-4272-86ee-49593230bed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7051dfa9-04ca-4b54-bcf6-508b72bf1179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_computer_mouse_electronic_grenade_mini_szamitogep_eger_raspberry_pi","timestamp":"2019. január. 16. 16:03","title":"Ez az egér egy komplett számítógép, még monitor is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A Tottenham Hotspur labdarúgójára vasárnap a Manchester United elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg.","id":"20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39368307-4492-4e1b-adcf-190bca2f7522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac7b7f4-862c-46b3-8ad1-7cba91330118","keywords":null,"link":"/sport/20190115_harry_kane_serules_tottenham_hotspur","timestamp":"2019. január. 15. 18:55","title":"Hosszú kihagyás vár Harry Kane-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]