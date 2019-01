Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint jogszerűtlen volt, hogy Hadházyék felvételt készítettek, de hogyha rendőrökről is lehet fotót készíteni a beleegyezésük nélkül, akkor biztonságiakról miért ne lehetne, pláne, ha bántalmazták a politikusokat, amivel szemben az önvédelem is jogszerű, vetik fel.","shortLead":"Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint jogszerűtlen volt, hogy Hadházyék felvételt készítettek, de hogyha rendőrökről is...","id":"20190115_Tobbszorosen_cafolta_Peterfalvit_a_Helsinki_Bizottsag_az_MTVA_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a82be39-a137-4386-b5b5-b3a034bdb98b","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_Tobbszorosen_cafolta_Peterfalvit_a_Helsinki_Bizottsag_az_MTVA_ugyeben","timestamp":"2019. január. 15. 11:21","title":"Többszörösen cáfolta Péterfalvit a Helsinki Bizottság az MTVA ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba912e8-8407-4ea7-9280-c29c717aef50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezetőből DK-s politikussá lett Vágó István megnézte az új Legyen Ön is milliomos!-t. Összességében erősödött az ellenzék ennek hatására, de az erőviszonyok nem borultak fel. 