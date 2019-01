Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3025f864-0f6b-4ef5-92d2-06daf2cf4757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Denis Selianin nemrég szúrta ki azt a hibát, ami egy hálózati chipet irányító firmware-ben található meg, és amit kihasználva a hackerek észrevétlenül juthatnak be az eszközeinkbe.","shortLead":"A kiberbiztonsági kutatóként dolgozó Denis Selianin nemrég szúrta ki azt a hibát, ami egy hálózati chipet irányító...","id":"20190128_wifi_firmware_bug_hiba_biztonsagi_res_marvell_avastar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3025f864-0f6b-4ef5-92d2-06daf2cf4757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d956b56-3297-4524-9673-514650aaf4b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_wifi_firmware_bug_hiba_biztonsagi_res_marvell_avastar","timestamp":"2019. január. 28. 08:03","title":"Súlyos hiba: internet sem kell hozzá, úgy fertőzhetnek vírussal a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány 320 milliárd forintnyi bevételt remél az orvsoi célú marihuána exportálásából.","shortLead":"A kormány 320 milliárd forintnyi bevételt remél az orvsoi célú marihuána exportálásából.","id":"20190127_Izrael_marihuanat_fog_exportalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75735c14-3ba8-49bd-8e17-86445e4660fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8ec980-f1dd-4280-9501-d2fc0bdf9b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Izrael_marihuanat_fog_exportalni","timestamp":"2019. január. 27. 20:15","title":"Izrael marihuánát fog exportálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e975afd-2b56-4757-8e58-826eb222a654","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt az MSZMP egyik vezető politikusa, Pozsgay Imre egy rádióinterjúban népfelkelésnek nevezte az 1956-os forradalmat. 