[{"available":true,"c_guid":"b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat a horogkeresztes harang.\r

\r

","shortLead":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat...","id":"20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cd57d1-007e-48e2-baef-984382ca08f3","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","timestamp":"2019. január. 30. 19:42","title":"Helyén marad a németországi Hitler-harang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Éppen egy éve, hogy egy erdélyi magyar fiatalember műve nagy visszhangot keltett a spanyol borvilágban és médiában. A tavalyi Madrid Fusionon mutatták be a spanyol női borászokról szóló kötetet, ami most a rangos nemzetközi könyvverseny, a Gourmand World Cookbook 2019 díjának jelöltjei közé került.","shortLead":"Éppen egy éve, hogy egy erdélyi magyar fiatalember műve nagy visszhangot keltett a spanyol borvilágban és médiában...","id":"20190129_Sikertortenet__bor_es_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bff85e3b-3a15-4c7f-9dab-a98c6ab82c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dc7714-387c-448a-a7ca-753146a516ce","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Sikertortenet__bor_es_nok","timestamp":"2019. január. 29. 15:44","title":"Sikertörténet – bor és nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi történik, ha két nagyformátumú alkotó útjai keresztezik egymást? Ascher Tamás megrendezte első bábdarabját a Budapest Bábszínházban, és mindjárt a fantasy kortárs mestere, Neil Gaiman regényéhez nyúlt.","shortLead":"Mihez kezdjen magával egy gyerek, ha a szülők unalmasak és elfoglaltak? Mi pótolható, lecserélhető, és ki nem? És mi...","id":"20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2784c-b7ed-4e28-8809-e49872b4b003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13db9f7f-1594-498f-bd5f-b7c3ec5df435","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Ascher_Tamas_Neil_Gaiman_Coraline_Budapest_Babszinhaz","timestamp":"2019. január. 30. 17:17","title":"Ascher Tamás a horrorral kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP megvitatta, mi történt 2018 szeptembere, a Sargentini-jelentés elfogadása óta. A többség szerint csak rosszabb lett a helyzet.","shortLead":"Az EP megvitatta, mi történt 2018 szeptembere, a Sargentini-jelentés elfogadása óta. A többség szerint csak rosszabb...","id":"20190130_Orban_ujra_az_Europai_Parlament_iteloszeke_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b80ff4-de4e-461e-aa19-0da0e4a5c3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Orban_ujra_az_Europai_Parlament_iteloszeke_elott","timestamp":"2019. január. 30. 17:57","title":"\"Csak rosszabb lett a helyzet\" - az Európai Parlament ítélőszéke előtt állt újra a NER","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek valójában nem csinálnak mást, csak a Google Térkép használata közben reklámokat jelenítenek meg.","shortLead":"Több mint 50 millió alkalommal telepítették már a felhasználók azokat az androidos navigációs alkalmazásokat, amelyek...","id":"20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2900b-56ef-4414-a3cc-02d4b4375bd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_android_google_play_navigacio_gps_google_maps_google_terkep","timestamp":"2019. január. 29. 08:03","title":"Ön telepítette valamelyiket? Több mint 15 androidos alkalmazásról derült ki, hogy átverés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés miatt Nagykáta és Budapest között. ","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a bíróság egy férfit, aki négy éven át 760 alkalomnál is többször bukott le bliccelés...","id":"20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a32fcef-40e4-4797-8cd6-284d232fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe48ce4d-59be-4146-ab9b-4c7324742008","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_blicceles_mav_start_birosag_itelet_letoltendo_bortonbuntetes","timestamp":"2019. január. 29. 18:29","title":"Letöltendőt kapott a rekorder bliccelő, 11 milliós volt a tartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0290c85-205d-4fd2-a757-e314c1c90d83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190129_Rosszul_indul_a_napja_Nezzen_cuki_vidrat_a_Balatonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0290c85-205d-4fd2-a757-e314c1c90d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afac4a67-d7db-4b9a-86d2-aae31be1c5f1","keywords":null,"link":"/elet/20190129_Rosszul_indul_a_napja_Nezzen_cuki_vidrat_a_Balatonban","timestamp":"2019. január. 29. 09:38","title":"Rosszul indult a napja? Nézzen cuki vidrát a Balatonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]