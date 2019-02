Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is ellopni.","shortLead":"Videón nézheti meg, mi mindent harácsoltak össze a buszos banditák, képesek voltak még a pénztárgépszalagokat is...","id":"20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1087cc4-17bc-417f-9ac4-ce44ffcbff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cbed-6d5a-4bd8-9d2e-9663c5ae19c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Muszerfal_penztargep_menetrend__a_buszos_banditak_minden_mozdithatot_elvittek","timestamp":"2019. február. 01. 10:19","title":"Műszerfal, pénztárgép, menetrend – a buszos banditák minden mozdíthatót elvittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f882e90-c51c-4219-b82d-86307e751a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadás után a férfi bezárkózott a lakásába, de mire a rendőrök bejutottak volna hozzá, főbe lőtte magát. ","shortLead":"A támadás után a férfi bezárkózott a lakásába, de mire a rendőrök bejutottak volna hozzá, főbe lőtte magát. ","id":"20190131_Ongyilkos_lett_a_ferfi_aki_jarokelokre_lott_Korzikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f882e90-c51c-4219-b82d-86307e751a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3227fbc6-69c6-4182-b36c-158148eca7d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Ongyilkos_lett_a_ferfi_aki_jarokelokre_lott_Korzikan","timestamp":"2019. január. 31. 14:31","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki járókelőkre lőtt Korzikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e004b4a1-efcf-429b-bf69-4e62a61f1b6e","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Megkezdték a Váci út és Dózsa György út sarkán álló, jellegzetes toronyház bontását.","shortLead":"Megkezdték a Váci út és Dózsa György út sarkán álló, jellegzetes toronyház bontását.","id":"20190130_Igy_bontjak_a_Vizmuvek_irodahazat_a_Vaci_uton__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e004b4a1-efcf-429b-bf69-4e62a61f1b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8576f78c-ff74-47ad-af16-d4aae3d606c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Igy_bontjak_a_Vizmuvek_irodahazat_a_Vaci_uton__fotok","timestamp":"2019. január. 30. 15:23","title":"Bontják a Vízművek irodaházát a Váci úton - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt, és azt mondta, rakétatámadás indult Amerika ellen.","shortLead":"Az amerikai Lyons családot vasárnap délután érte a nem túl kellemes meglepetés: a Nest biztonsági kamerája megszólalt...","id":"20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71996e16-e04c-4e5e-8082-3cd3b44e9bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50b3b99-9610-4c52-bd6e-1fdde9b39473","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_nest_biztonsagi_kamera_eszak_korea_raketatamadas","timestamp":"2019. január. 30. 13:03","title":"A szívbajt hozta egy amerikai családra a házuk biztonsági kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig kitoloncoltak a dél-amerikai országból. Nem kellett volna az elnöki palotát filmezniük.","shortLead":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig...","id":"20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d259be2a-3e41-4d88-8649-450439dc8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","timestamp":"2019. január. 31. 05:28","title":"Három újságírót letartóztattak Venezuelában, kettőt kitoloncoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági elnök már arról beszél: felkészülnek a legrosszabbra.","shortLead":"Szűk két hónappal a kilépés dátuma előtt még mindig bizonytalan, lesz-e megállapodás. Jean-Claude Juncker bizottsági...","id":"20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cb1471f-b7d6-43ba-95da-d0180a938293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde56547-dd62-43e8-8f3f-0f3cb126ac2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Brexit_Brusszel_bebiztositotta_az_Erasmusosztondijak_fizeteset","timestamp":"2019. január. 31. 06:18","title":"Brexit: Brüsszel bebiztosította az Erasmus-ösztöndíjak fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","shortLead":"Eddig 14-en haltak meg a hideg miatt. ","id":"20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bcee82-b144-402d-9697-1088bb6d3662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b758c65-19f2-403c-9d48-f14b05517222","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Mar_halalos_aldozatai_is_vannak_a_sarkvideki_hidegnek_Amerikaban","timestamp":"2019. január. 31. 19:39","title":"Már halálos áldozatai is vannak a sarkvidéki hidegnek Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93a724a-e6ab-4ded-8525-51815a4a01df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt személy ellen nyújtottak be vádiratot, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.","shortLead":"Öt személy ellen nyújtottak be vádiratot, bűnszervezetben elkövetett hűtlen kezelés és pénzmosás miatt.","id":"20190131_Vademeles_tortent_a_Quaestorugy_soltvadkerti_szalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93a724a-e6ab-4ded-8525-51815a4a01df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4828fa-dbeb-492c-87e4-5013848a3bef","keywords":null,"link":"/kkv/20190131_Vademeles_tortent_a_Quaestorugy_soltvadkerti_szalaban","timestamp":"2019. január. 31. 09:48","title":"Vádat emelnek a Quaestor-ügy soltvadkerti szálában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]