[{"available":true,"c_guid":"4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","shortLead":"Sarkvidéki hideg tört kedden az Egyesült Államokra, helyenként mínusz 40 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.","id":"20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b367a5a-0496-45e2-af12-34991e9dbaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b7dd9d-3181-45b4-8432-42a79dd6c01f","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_egyesult_allamok_sarkvideki_hideg_super_bowl","timestamp":"2019. január. 30. 05:08","title":"Olyan hideg van az Egyesült Államokban, hogy percek alatt fagyási sérüléseket lehet szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre egy krátert a vörös bolygó felszínén, ami korábban nem volt ott.","shortLead":"A 2006 óta szolgálatban lévő, a Mars körül keringő Mars Reconnaissance Orbiter űrszonda 2018 októberében vett észre...","id":"20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a9f8c6-4d9d-4e2d-ad95-daa20c9a2cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75099fb-736b-441f-ba8a-9c49df21160d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_mars_krater_meteorit_becsapodas_nasa","timestamp":"2019. január. 29. 19:03","title":"Lefotózták a Mars legfiatalabb kráterét, alig féléves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla áll. Az utóbbi években jóval több állami pénz érkezett a sportágba, csakhogy a kritikák szerint el is folyik vitatható megbízásokra és költésekre, miközben a versenyzők és az edzők anyagi áldozatokat hoznak, hogy sportolhassanak. Az elnök tagadta a problémákat, ő azt is rendben lévőnek tartja, hogy saját üzlettársából csinált elnöki tanácsadót. Közben gőzerővel készülnek Tokióra, bár eredetileg a budapesti olimpián szerettek volna dobogóra állni.","shortLead":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán...","id":"20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adebfef2-3371-4ec7-8e68-4babda6aaaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","timestamp":"2019. január. 31. 06:30","title":"Olimpikon keresi az elköltött közpénzt Orbán fogorvosán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig is tudható volt, hogy a felcsúti milliárdos kezébe kerül majd az egykori balatonparti pártüdülő, ez most történt meg.","shortLead":"Eddig is tudható volt, hogy a felcsúti milliárdos kezébe kerül majd az egykori balatonparti pártüdülő, ez most történt...","id":"20190131_Meszaros_Lorinc_megvette_a_Club_Aligat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4657eb-253a-45a8-82ea-e226871d5d74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Meszaros_Lorinc_megvette_a_Club_Aligat","timestamp":"2019. január. 31. 14:25","title":"Mészáros Lőrinc megvette a Club Aligát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó ikonikus sportkocsija egy limitált szériás különkiadást kapott. ","id":"20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922ab0df-0fb7-4c6e-b489-594423d6ad1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8322e464-8d0a-40b0-b113-bbcd804793a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_igy_unneplik_a_gyori_audi_tt_20_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 30. 08:21","title":"Így ünneplik a győri Audi TT 20. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268c45f1-f4bb-4df1-82a9-1f32e61e78e2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az csak holnap este derül ki, hogy a munka mire volt elég a világ legrangosabb szakácsversenyén.","shortLead":"Az csak holnap este derül ki, hogy a munka mire volt elég a világ legrangosabb szakácsversenyén.","id":"20190129_bocuse_dor_pohner_adam_szakacsverseny_lyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=268c45f1-f4bb-4df1-82a9-1f32e61e78e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c127eee5-59cf-4726-89c6-97e1f254aeee","keywords":null,"link":"/elet/20190129_bocuse_dor_pohner_adam_szakacsverseny_lyon","timestamp":"2019. január. 29. 19:49","title":"\"Mindent meg tudtunk csinálni\" – megszólalt a Bocuse d'Or magyar versenyzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bank további három évig forgalmazza majd a hitelkártyát, de az ahhoz kapcsolódó kedvezmények csökkennek. A betéti kártyát ki is vezetik. ","shortLead":"A bank további három évig forgalmazza majd a hitelkártyát, de az ahhoz kapcsolódó kedvezmények csökkennek. A betéti...","id":"20190129_wizz_air_legitarsasag_hitelkartya_erste_bank_kedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a32692-6fab-416c-8f09-8e1849414353","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_wizz_air_legitarsasag_hitelkartya_erste_bank_kedvezmeny","timestamp":"2019. január. 29. 17:22","title":"Nagyot változnak a kedvezmények az Erste Wizz Air hitelkártyájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme, a biztonsága.","shortLead":"Ami Európában hatalmas adatvédelmi felháborodást okozna, azzal a legtöbb kínai kibékül, mert fontosabb a kényelme...","id":"20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bce0fe6-2268-448d-a06b-0c8155536eff","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_jo_diktatura_jobb_mint_a_rossz__gondolja_sok_kinai","timestamp":"2019. január. 29. 20:00","title":"A jó diktatúra jobb, mint a rossz – nemcsak a besúgóknak tetszik a totális kínai megfigyelőrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]