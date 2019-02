Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, 2019-es mobiltrend vázolódott fel nemrégiben: egymás után érkeznek a gombok és portok nélküli, minimalista küllemű telefonok. Jól néznek ki, és a teljesítményükkel sincs gond, azonban felvetnek pár kérdést.","shortLead":"Új, 2019-es mobiltrend vázolódott fel nemrégiben: egymás után érkeznek a gombok és portok nélküli, minimalista küllemű...","id":"20190205_lehetseges_problemak_a_gombok_es_portok_nelkuli_telefonokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1c5c6d-3d32-474d-ae61-35c2c95fa355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0cfb21-a786-4c5f-8277-6387c144e868","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_lehetseges_problemak_a_gombok_es_portok_nelkuli_telefonokkal","timestamp":"2019. február. 05. 14:03","title":"Készüljön, jönnek a gombok nélküli telefonok – de van itt pár kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem tehetetlen, de a szakértők úgy tartják: az anya a legjobb gyógyszere saját gyermekének.","shortLead":"Sokan már népbetegségként tekintenek a több fejlett országban is egyre gyakoribb koraszülésre. Az orvostudomány nem...","id":"201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d8e675-3ad6-4652-af38-c372334d844d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f55ee7b-e89f-420e-b982-32183da61789","keywords":null,"link":"/tudomany/201905__koraszules__okok_es_okozat__kengurumodszer__erettsegi_kerdesek","timestamp":"2019. február. 05. 20:00","title":"Lassan népbetegség a koraszülés, de az orvosok már nem tehetetlenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","shortLead":"Megnyugtatják az olvasókat, hogy egyébként minden marad a régiben.","id":"20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d43a3f-b4e4-489d-9a19-69be3ff6f02d","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Mar_a_cimlapon_hirdetik_a_Gnap_evfordulojan_valt_nevet_a_Magyar_Idok","timestamp":"2019. február. 05. 07:38","title":"Már a címlapon hirdetik: a G-nap évfordulóján vált nevet a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","shortLead":"Egy személyautó és egy teherautó ütközött.","id":"20190205_kamionbaleset_belsobarand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955fc0f4-1a27-4220-ab30-4d9414a3eaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1a955b-5ea7-4a7b-82ae-e881ed5cc0b1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190205_kamionbaleset_belsobarand","timestamp":"2019. február. 05. 12:33","title":"Súlyos baleset a 63-ason, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a","c_author":"Nyusztay Máté - Czeglédi Fanni","category":"gazdasag","description":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából kiderül: átlag 5 ingatlanjuk van, 10 milliós megtakarításuk, szinte kötelező elem a kincstárjegy és a szántó. ","shortLead":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából...","id":"20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed581b86-ece0-4642-ac4f-ee33bdce64e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 05. 11:55","title":"Fél év alatt milliókat félretenni? – A kormánytagok bizonyítják, hogy minden lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ba8ac6-60c7-4a44-860e-21ca51cc51fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napoleon Jinnies és Quinton Peron történelmet írtak. 52 Super Bowlon kellett túl lenni ahhoz, hogy a férfi cheerleaderek is megjelenjenek Amerika legnézettebb sporteseményén a pompomlányok között. ","shortLead":"Napoleon Jinnies és Quinton Peron történelmet írtak. 52 Super Bowlon kellett túl lenni ahhoz, hogy a férfi...","id":"20190204_Debutaltak_az_elso_ferfi_cheerleaderek_a_vasarnapi_Super_Bowlon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7ba8ac6-60c7-4a44-860e-21ca51cc51fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bd64ba-c43e-4569-9016-eb82155e2d09","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Debutaltak_az_elso_ferfi_cheerleaderek_a_vasarnapi_Super_Bowlon","timestamp":"2019. február. 04. 10:34","title":"Debütáltak az első férfi cheerleaderek a vasárnapi Super Bowlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","shortLead":"A fiú nem ismerte el a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson. ","id":"20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad5718-0c6d-40c4-b689-84363f64bb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1963e6c9-27d7-4c5d-870a-973f88740608","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_14_ev_fegyhazat_kertek_a_fiura_aki_vizaknaba_dobta_az_eszmeletlen_tinilanyt_Borsodnadasdon","timestamp":"2019. február. 04. 17:18","title":"14 év fegyházat kértek a fiúra, aki vízaknába dobta az eszméletlen tinilányt Borsodnádasdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint egy évig tartottak lefagyasztva, egy még működőképes pendrive is volt. ","shortLead":"A tudósok különféle vizsgálatok miatt gyakran összegyűjtik a leopárdfókák ürülékét. Az egy ilyenben, amelyet több mint...","id":"20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1605bea6-9864-4089-ab29-7bbf6788ad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf21443-d2b2-47ef-987c-288360820e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_pendrive_muanyag_leopardfoka_urulek","timestamp":"2019. február. 05. 19:33","title":"Pendrive-ot találtak egy leopárdfóka ürülékében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]