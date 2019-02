Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyereknek nem esett baja.","shortLead":"A gyereknek nem esett baja.","id":"20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=400587a1-d302-4389-9a8f-ce807af87b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821c4429-4589-403a-b6a6-b291462747b7","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_vonaton_hagyott_csecsemo_amerika_cleveland","timestamp":"2019. február. 07. 10:15","title":"Leszállt cigizni, a vonat meg elindult, benne a kisbabájával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","shortLead":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","id":"20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82aad8-a51d-45c6-819f-8ee97fa2f521","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","timestamp":"2019. február. 06. 10:15","title":"Február végén jön ki Curtis a rehabról, szponzorai kitartnak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint ezer dollárral lett olcsóbb ez a típus. ","shortLead":"Több mint ezer dollárral lett olcsóbb ez a típus. ","id":"20190206_Olcsobban_adjak_a_Tesla_Model_3akat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17cad1f9-4e73-47f2-80c7-ceafe20b619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b9c290-58a1-4f26-ab33-4faf226b77eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Olcsobban_adjak_a_Tesla_Model_3akat","timestamp":"2019. február. 06. 08:57","title":"Olcsóbban adják a Tesla Model 3-akat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","shortLead":"Hosszabb távon nem valószínű, hogy fennmarad az olaszok kompakt autója, vélhetően a mostani SUV-őrület elsöpri ezt is. ","id":"20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4c15340-b21b-47b5-9f4c-6a4cf6720f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2914a-4184-4bce-9c9a-1ba6ac2a89a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_Kikerultek_a_2019es_Alfa_Romeo_Giulietta_kepei","timestamp":"2019. február. 06. 16:10","title":"Fotók: még utoljára itt a megszépült Alfa Romeo Giulietta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és botrányai ellenére ismét az Apple vált a világ legértékesebb cégévé.","shortLead":"A Microsoft és az Amazon között folyó vetélkedésbe hirtelen beleszólt a harmadik, sőt inkább negyedik helyezett, és...","id":"20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fb1c0-c88c-4780-894a-cd5b0c41bd65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc642320-bc96-4869-aca4-e31468895425","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_ismet_az_apple_a_vilag_legertekesebb_cege","timestamp":"2019. február. 07. 11:33","title":"Váratlan helycsere a világ legértékesebb cégeinek listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9c1c5f-5973-42a4-9c71-2c76e20c1bdf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Patagóniában bukkantak új, eddig nem ismert dinoszauruszfajra paleontológusok. A növényevő, mintegy 140 millió éve élt állat érdekessége, hogy a hátgerincén húzódó tüskéivel oltalmazta magát a ragadozóktól.","shortLead":"Patagóniában bukkantak új, eddig nem ismert dinoszauruszfajra paleontológusok. A növényevő, mintegy 140 millió éve élt...","id":"20190205_Uj_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf9c1c5f-5973-42a4-9c71-2c76e20c1bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638bb300-c716-4550-9212-b4869772c9ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_Uj_dinoszauruszfajt_fedeztek_fel_Argentinaban","timestamp":"2019. február. 05. 20:33","title":"Új dinoszauruszfajt fedeztek fel Argentínában, különleges tüskék voltak a hátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa e heti ülésén, mert rossz idősávban és enyhébb korhatári besorolásban tett közzé egy filmet – közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.","shortLead":"Kétmillió-negyvenezer forintra bírságolta a TV2 szolgáltatóját a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH...","id":"20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde952b3-b781-4fc4-a3bf-9704b3cecf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Ketmillio_forintra_birsagolta_a_Mediatanacs_a_TV2t","timestamp":"2019. február. 07. 13:16","title":"Kétmillió forintra bírságolta a Médiatanács a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Hertha hazai pályán hosszabbításban alulmaradt a Bayern Münchennel szemben a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjében.\r

","shortLead":"A Hertha hazai pályán hosszabbításban alulmaradt a Bayern Münchennel szemben a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjében.\r

","id":"20190207_hosszabbitasban_harcolta_ki_a_tovabbjutast_a_bayern_dardaiekkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009c65a5-3b44-4bcd-8cd3-90d1ebbe22f8","keywords":null,"link":"/sport/20190207_hosszabbitasban_harcolta_ki_a_tovabbjutast_a_bayern_dardaiekkal_szemben","timestamp":"2019. február. 07. 06:57","title":"Hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást a Bayern Dárdaiékkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]