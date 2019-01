Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg. Az állampolgári jogok biztosa azt nehezményezi, hogy egy csoport fogyatékkal élő nem vásárolhatott kedvezményes belépőt, pedig minden hatósági igazolvánnyal rendelkeztek. A probléma azonban nem egyedi: Magyarországon a fogyatékosság önmagában nem jogosít fel kedvezményekre.","shortLead":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg...","id":"20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dd3c08-b575-498f-86f7-709fcc479cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","timestamp":"2019. január. 09. 15:20","title":"Megalázó az ombudsman szerint, hogy a fogyatékosság nem elég egy kedvezményhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1180ea4c-97d0-4b17-8c1a-878286c584cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció két politikusa, Varju László és Gréczy Zsolt ellátogattak a Várba, a Miniszterelnökség menzájára, ahol a Gundel főz Orbánra. Jótékony célra fordítják az ételt.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció két politikusa, Varju László és Gréczy Zsolt ellátogattak a Várba, a Miniszterelnökség...","id":"20190109_A_DK_vett_ket_adag_ebedet_Orban_menzajan_etelhordokban_viszik_el_Ivanyi_Gabornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1180ea4c-97d0-4b17-8c1a-878286c584cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44aad3b5-8a95-436c-a0f1-0c79dcd761b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_DK_vett_ket_adag_ebedet_Orban_menzajan_etelhordokban_viszik_el_Ivanyi_Gabornak","timestamp":"2019. január. 09. 14:41","title":"A DK vett két adag ebédet Orbán menzáján, ételhordókban viszik el Iványi Gábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","shortLead":"A terület a Vöröskereszt felügyelete alá tartozik, a szervezet nem kommentálta a hírt.","id":"20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e3d60-994d-4b5f-a8f1-5f66fe4a81a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_miskolci_KaritaszPONT_elott_fagyott_halalra_egy_hajlektalan","timestamp":"2019. január. 09. 12:59","title":"A miskolci KaritászPONT előtt fagyott halálra egy hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","shortLead":"Judith Sargentinivel tüntetnek Brüsszelben Orbán politikája ellen.","id":"20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73f3cb93-a5f4-47ba-be4a-103da5f881d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"014507f0-da37-49dd-a45c-04cdd2c0ad1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Sargentinivel_tuntetnek_a_kormany_politikaja_ellen_Brusszelben","timestamp":"2019. január. 08. 17:27","title":"Sargentini a brüsszeli tüntetésen: Sokan cikinek tartják Orbánnal egy asztalhoz ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett. Az államfő elég hézagos életrajzából eddig ez nem derült ki, csak az, hogy több évig a titkosszolgálat, a KGB drezdai rezidense volt.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök elárulta, hogy a szovjet időkben egy tüzér zászlóalj parancsnokaként is tevékenykedett...","id":"20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0de4d4e1-e15a-4f43-afaf-d71cf91f6091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8b7f45-f405-41e7-b653-21c195cd73c1","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Putyin_nem_csak_KGBtiszt_hanem_tuzerparancsnok_is_volt","timestamp":"2019. január. 08. 15:17","title":"Putyin nem csak KGB-tiszt, hanem tüzérparancsnok is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811c02da-b7f7-4cfa-b74a-b8fcd1773e68","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Több millió tábla csokoládé, autóalkatrész, de még egy tank is átrakásra kerülhet egy éjszaka alatt a gyűjtőszállításban (cross-docking), amivel szinte bármilyen alapanyag vagy késztermék 1-2 nap alatt eljuttatható Európa bármelyik pontjára. De miért gazdaságosabbak ezek a rendszerek, és mi történik addig, amíg a küldemény eljut a célig?","shortLead":"Több millió tábla csokoládé, autóalkatrész, de még egy tank is átrakásra kerülhet egy éjszaka alatt...","id":"20190102_20ot_is_sporolhatnak_a_vevok_ezzel_a_logisztikai_csavarral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=811c02da-b7f7-4cfa-b74a-b8fcd1773e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85456d6a-97a2-4161-a585-c79f9201f4ed","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190102_20ot_is_sporolhatnak_a_vevok_ezzel_a_logisztikai_csavarral","timestamp":"2019. január. 08. 12:26","title":"20%-ot is spórolhatnak a vevők ezzel a logisztikai csavarral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","shortLead":"A CÖF-nél jelentheti fel bárki a munkahelyét, ha úgy érzi, hogy igazságtalanok vele.","id":"20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e75586d-6295-4d95-b2bb-f42405996e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665f9e2-3602-4eb8-8f89-0ada8a176b0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Ezt_nem_vartuk_a_COF_kinal_jogsegelyszolgalatot_a_tuloratorveny_miatt","timestamp":"2019. január. 08. 15:11","title":"Ezt nem vártuk: a CÖF kínál jogsegélyszolgálatot a túlóratörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d7169c-6239-4577-b0a1-a16fa5beb365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdés, hogy most lesz-e műsorszünet, vagy rábízzák a mű eltüntetését az időjárásra.","shortLead":"Kérdés, hogy most lesz-e műsorszünet, vagy rábízzák a mű eltüntetését az időjárásra.","id":"20190108_Valaki_ujra_beletaposta_a_hoba_Debrecenben_az_O1G_feliratot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34d7169c-6239-4577-b0a1-a16fa5beb365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6199bb16-a6ef-43c4-ad50-1a3ca88894cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Valaki_ujra_beletaposta_a_hoba_Debrecenben_az_O1G_feliratot","timestamp":"2019. január. 08. 14:30","title":"Valaki újra beletaposta a hóba Debrecenben az O1G feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]